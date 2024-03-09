30 ilde FETÖ'nün askeri, emniyet ve güncel yapılanmasına operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "30 ilde 5 gündür FETÖ’ye yönelik devam eden ’Kıskaç-10’ operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:58
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon ile ilgili bilgileri paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Ankara, Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar’da FETÖ'ye yönelik 5 gündür eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, 91 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Örgütün sözde askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilere ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, 2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok miktarda Türk lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu."


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