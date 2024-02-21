Ali Yerlikaya duyurdu... 14 ilde FETÖ’ye yönelik 'Kıskaç-7' operasyonu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’KISKAÇ-7’ Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı. 1 Haziran 2023’ten günümüze kadar FETÖ’ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 bin 45 şüpheli yakalandı” açıklamasında bulundu.
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