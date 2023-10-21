30 kilometre boyunca dehşet saçmıştı... Kamyon şoförü tutuklandı!

Sancaktepe'de başlayıp Ataşehir'e kadar devam eden kovalamacanın ardından yakalanan hafriyat kamyonunun sürücüsü Sezgin Açık çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dün gece Anadolu Yakasında dehşet saçan Açık, 2'si polis aracı 16 otomobile hasar vererek 3'ü polis memuru, 1'i bekçi olmak üzere çok sayıda yurttaşın yaralanmasına neden oldu.

DHA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 07:59
30 kilometre boyunca dehşet saçmıştı... Kamyon şoförü tutuklandı!
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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde dün gece 02.00 sıralarında dehşet anlar yaşandı.

İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan Sezgin Açık, TIR garajında anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek anne ve babasının içinde bulunduğu araca çarparak kaçmaya başladı.

Kurtköy istikametinden Maltepe sahil yoluna ilerleyen 34 FSP 614 plakalı hafriyat kamyonunu kullanan Sezgin Açık, 2'si polis aracı 16 otomobile çarptıktan sonra Ataşehir'de yakalandı.

POLİS MEMURLARI İLE BEKÇİNİN DURUMU AĞIR!

Yaşanan kazalarda 3 polis memuru, 1 gece bekçisi ile çok sayıda yurttaş yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 2 polis memuru ve 1 bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Açık, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinde susma hakkını kullanan Sezgin Açık “üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" ve “kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. 


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