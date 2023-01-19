30 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı davasında ek bilirkişi beklenecek

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 16:27

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 16:27

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 30 kişi hayatını kaybetttiği, 8 kişinin de yaralandığı Emrah Apartmanı davasında üç sanık "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ev hapsindeki sanıklar fenni mesul T.A. ve müteahhit H.U. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Müşteki Şaziye Demir, depremde göçük altından çıktığını ve kızını kaybettiğini belirterek, "Deprem Allah'tan geliyor tamam ama etraftaki binalar sağlamken bizimki neden yıkıldı. Sorumlular cezalandırılsın" dedi.

Müştekilerden Seha Yüksel, depremde 2 çocuğunu ve eşini kaybettiğini belirterek, "Kum yığını ile karşı karşıyaydık. Saniyeler içinde yok olan bir bina var. Sorumlular cezasını çeksin" diye konuştu.

Depremde kızını kaybeden müşteki Bahriye İnan da "Hiçbir çocuğun bu şekilde enkaz altında ölmesini istemiyorum. Gereken neyse yapılsın, kim hatalıysa cezasını çeksin." ifadelerini kullandı. Sanık fenni mesul T.A. binanın zeminiyle ilgili problemler olduğunu savunarak, "Binadaki çatlamalar sırasında kimse beni aramıyor, yıkılınca ben suçlu oluyorum” ifadelerini kullandı.

Diğer sanık H.U, beraat talebinde bulundu, avukatı ise müvekkilinin müteahhit olmadığını, kooperatif müdürü olduğunu ileri sürdü. Mahkeme heyeti, ek bilirkişi raporunun beklenmesine, sanıkların ev hapsinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bir sanık yargılama sırasında vefat etmişti.