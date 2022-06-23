İzmir'de 30 kişiye mezar olmuştu: Emrah Apartmanı davasında istenen cezalar belli oldu
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı'na ilişkin davada 2 sanığın yargılamasına devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı sanıklar hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında savcı, tutuksuz 2 sanık için 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.
Kentin Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı. Turgay Akkoçlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hayati Uzun ve Hüseyin Bilgin Sert, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FENALAŞTIĞI İÇİN DURUŞMAYA KATILAMADI
Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Hüseyin Bilgin Sert hayatını kaybetti. 3'üncü celsede ise Turgay Akkoçlu tahliye edildi.
İzmir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın 5'inci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Turgay Akkoçlu ile şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Hayati Uzun ise öncesinde fenalaştığı için, duruşmaya katılamadı.
SANIKLARIN TUTUKLU YARGILANMASI TALEP EDİLDİ
Savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Her sanık için 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Duruşmada söz verilen şikayetçi avukatları, olası kast olduğunu düşündüklerini belirtip sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti.
'KAÇMAYI DÜŞÜNMEDİM'
Sanık Turgay Akkoçlu, tutuklama talepleri üzerine, "Katılmıyorum. Arandığımı öğrendim an kendim polise gittim. Kaçmayı düşünmedim. Ben fenni mesulum. İnşaatı yapan kişiler hakkında bir şey olmadı. Ben eleştiriliyorum. Sanki bütün kararları ben vermişim gibi davranılıyor, bu yanlıştır" dedi.
Sanıkların adli kontrollerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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