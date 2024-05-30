30 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.05.2024 - 10:33

Güncelleme: 30.05.2024 - 10:33

İZMİR ilinde 30 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-30 2024-05-30 08:30:30.293-2024-05-30 15:00:02.379 saatleri arasında Muratbey; , 3646, 3699. Sk., 3693 Sk., 3660. Sk., 3658. Sk., 3652 Sk., 3701 Sk., 3658 Sk., 3648, İsimsiz49, 3689 sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 08:30:30.293-2024-05-30 15:00:02.379 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-30 2024-05-30 08:30:30.293-2024-05-30 15:00:02.379 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:36.405-2024-05-30 15:00:45.005 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:51.879-2024-05-30 10:30:56.729 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:00:15.774-2024-05-30 12:00:21.422 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:00:02.086-2024-05-30 18:15:07.692 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:15:48.426-2024-05-30 18:30:55.726 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:30:53.307-2024-05-30 18:45:01.623 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-30 2024-05-30 09:00:00.077-2024-05-30 15:00:10.264 saatleri arasında Fatih; İsimsiz2, İsimsiz3, YILDIRIM BEYAZIT, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:00.077-2024-05-30 15:00:10.264 saatleri arasında Fevzi Çakmak; İsimsiz1, İsimsiz4, YILDIRIM BEYAZIT, ALİM AVŞAR, Beyaz Orkide Sk., Cengiz Topel Cd., Güneş Cd., Engin Sk., YUNUS, YONCA, Subaş Sk., Salkım Sk., Pelin Sk., Pelikan Sk., Papatya Sk., Nergis Sk., Meltem Sk., Manolya Sk., Karanfil Sk., Has Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:00.077-2024-05-30 15:00:10.264 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:11.77-2024-05-30 12:30:00.247 saatleri arasında Hacıveli; 411, 409. Sk., 39/1, 39/1, İsimsiz28, İsimsiz28, 412/2, 412/1, 412/2, 412/1, 438, 438, 39/1. Sk., 39/1. Sk., 409. Sk., Foça İzmir Karayolu Cd., Foça İzmir Karayolu Cd., 439. Sk., , , 439. Sk., 438. Sk., 438. Sk., 436. Sk., 436. Sk., 411 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:11.77-2024-05-30 12:30:00.247 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:00:23.711-2024-05-30 10:45:34.345 saatleri arasında Kazım Dirik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 13:00:22.752-2024-05-30 17:00:35.017 saatleri arasında Hacıveli; İsimsiz36, 430. Sk., 434, İsimsiz35, 415, 434, , 20. Sk., 20/4. Sk., İsimsiz37, 415. Sk., İsimsiz34, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 13:00:22.752-2024-05-30 17:00:35.017 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-30 2024-05-30 09:00:28.239-2024-05-30 15:00:34.865 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:28.239-2024-05-30 15:00:34.865 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; Zeynel Yavuz Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd., Karanfil Küme Evleri Sk., Gül Küme Evleri Sk., Enver Aktürk Cd., Cemalettin Aksu Cd., İsimsiz39, 2260, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:00:10.787-2024-05-30 12:00:51.412 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; 6110. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-30 2024-05-30 09:00:36.405-2024-05-30 15:00:45.005 saatleri arasında Çelebi; 319. Sk., 315. Sk., 305. Sk., 293. Sk., 291. Sk., 289. Sk., 281. Sk., 279. Sk., 277. Sk., 271. Sk., , 550. Sk., 544. Sk., 512. Sk., 510. Sk., 508. Sk., 488. Sk., 486. Sk., 325. Sk., 546 sk., Şehit Kemal Cd., Şehit Kemal, 552. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:36.405-2024-05-30 15:00:45.005 saatleri arasında Kahramandere; Şehit Kemal Cd., 811. Sk., 514. Sk., 321. Sk., 303. Sk., 301. Sk., 297. Sk., 295. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:36.405-2024-05-30 15:00:45.005 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-30 2024-05-30 09:00:37.374-2024-05-30 15:00:45.778 saatleri arasında Akçenger; İsimsiz6, Akçenger, Akçenger Köyü Yolu, İsimsiz3, İsimsiz2, , İsimsiz4, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:37.374-2024-05-30 15:00:45.778 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:00:11.094-2024-05-30 15:00:26.569 saatleri arasında Fatih; İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, EGE, , İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:00:11.094-2024-05-30 15:00:26.569 saatleri arasında Atatürk; ÇAKIR, İsimsiz32, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:00:11.094-2024-05-30 15:00:26.569 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-30 2024-05-30 09:00:42.948-2024-05-30 15:00:50.918 saatleri arasında Karaman; İsimsiz81, İsimsiz86, Yaglar Koyu İç Yolu, İsimsiz2, KARAMAN, İsimsiz82 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:42.948-2024-05-30 15:00:50.918 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:20:12.242-2024-05-30 15:20:20.492 saatleri arasında Karaman; İsimsiz53, İsimsiz61, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz63, KARAMAN, İsimsiz64, İsimsiz64, KARAMAN, İsimsiz75, İsimsiz75, , , İsimsiz35, İsimsiz35, İsimsiz53 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:20:12.242-2024-05-30 15:20:20.492 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:30:43.087-2024-05-30 17:00:50.539 saatleri arasında Saçlı; ARPADERESİ, İsimsiz41, İsimsiz21, İsimsiz21, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz45, ARPADERESİ, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:30:43.087-2024-05-30 17:00:50.539 saatleri arasında Yeşildere; İsimsiz2, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz3, KAPLAN, KAPLAN, ARPADERESİ, ARPADERESİ, Kaplan, Kaplan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:30:43.087-2024-05-30 17:00:50.539 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-30 2024-05-30 09:00:43.901-2024-05-30 15:00:50.555 saatleri arasında İnönü; 973. Sk., 1009. Sk., 1013. Sk., 989. Sk., Özdar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:43.901-2024-05-30 15:00:50.555 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:48.479-2024-05-30 15:00:56.552 saatleri arasında İnönü; 971. Sk., 973. Sk., 981. Sk., Barbaros Cd., 972 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:48.479-2024-05-30 15:00:56.552 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-30 2024-05-30 09:00:51.879-2024-05-30 10:30:56.729 saatleri arasında Vali Rahmi Bey; 319. Sk., Menderes Cd., 302. Sk., 317. Sk., 298. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:51.879-2024-05-30 10:30:56.729 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 09:00:51.879-2024-05-30 10:30:56.729 saatleri arasında Barış; , 299. Sk., 337. Sk., 366/1. Sk., Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 11:00:39.563-2024-05-30 14:00:45.695 saatleri arasında Barış; 957. Sk., 351. Sk., 299. Sk., 357. Sk., 355. Sk., 353. Sk., 361/2. Sk., 948. Sk., 950. Sk., 953. Sk., 953/1. Sk., 954. Sk., 954/1. Sk., 955. Sk., 302/1. Sk., 956. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 11:00:39.563-2024-05-30 14:00:45.695 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-30 2024-05-30 10:00:10.787-2024-05-30 12:00:51.412 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:00:10.787-2024-05-30 12:00:51.412 saatleri arasında Hatundere; 6113. Sk., 6114. Sk., 6107. Sk., 6115. Sk., 6106. Sk., 6104. Sk., 6103. Sk., 6101. Sk., 6131, İsimsiz2, İsimsiz1, , 6116. Sk., 6117. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6122. Sk., 6131/1, HATUNDERE, 6128, 6132, 6110. Sk., 6109. Sk., 6108. Sk., 6111. Sk., 6112. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-30 2024-05-30 10:00:15.774-2024-05-30 12:00:21.422 saatleri arasında Arap Hasan; 238. Sk., 252. Sk., 259. Sk., 260. Sk., 261. Sk., 264. Sk., Gazeteci Hasan Tahsin Cd., Tanju Okan Parkı İçi Yolu, İnönü, İnönü Cd., Şehit Ceysu Ceylan, , 239. Sk., 177/1. Sk., 234. Sk., 235. Sk., 235/1. Sk., 236. Sk., 237. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:00:15.774-2024-05-30 12:00:21.422 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:00:15.774-2024-05-30 12:00:21.422 saatleri arasında Adnan Süvari; , 108/2. Sk., 108/27. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:00:15.774-2024-05-30 12:00:21.422 saatleri arasında Basın Sitesi; , 108/2. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 172. Sk., 172/2. Sk., 173/1. Sk., 173/4. Sk., 173/5. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 168. Sk., 175/5. Sk., 175/4. Sk., 175/3. Sk., 175. Sk., 215. Sk., İnönü Cd., Şehit Ceysu Ceylan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:00:15.774-2024-05-30 12:00:21.422 saatleri arasında Esenyalı; 108/2. Sk., 108/24. Sk., 108/25. Sk., 108/26. Sk., 108/27. Sk., İnönü Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 14:00:44.806-2024-05-30 16:00:57.339 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:00:02.086-2024-05-30 18:15:07.692 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:00:02.086-2024-05-30 18:15:07.692 saatleri arasında Basın Sitesi; 166. Sk., 168. Sk., 174. Sk., 215. Sk., 216. Sk., Deniz Bengüsu Parkı İçi Yolu, 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 162. Sk., 161. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:15:48.426-2024-05-30 18:30:55.726 saatleri arasında Bahçelievler; İnönü Cd., 502/2. Sk., 328. Sk., 327. Sk., 326. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:15:48.426-2024-05-30 18:30:55.726 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:30:53.307-2024-05-30 18:45:01.623 saatleri arasında Maliyeciler; 52/120. Sk., 52/122. Sk., 52/122, İhsan Alyanak, Polat, 9638. Sk., 9207. Sk., 9203/1. Sk., 9203. Sk., 9202. Sk., 9201. Sk., 9200. Sk., 52/30. Sk., 52/127, 52/126. Sk., 52/125. Sk., 52/124. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:30:53.307-2024-05-30 18:45:01.623 saatleri arasında Vatan; 9105/11, Polat Cd., Faruk Akar Karasu Cd., 9246. Sk., 9242. Sk., 9232. Sk., 9231. Sk., 9225. Sk., 9195/8. Sk., 9195/5. Sk., 9195/13. Sk., 9195. Sk., 9181. Sk., 9166/1. Sk., 9166. Sk., 9159. Sk., 9151. Sk., 9150/2. Sk., 9150/1. Sk., 9150. Sk., 9140. Sk., 9138. Sk., 9105/4. Sk., 9105/3. Sk., 9105/2. Sk., 9105/14. Sk., 9105/12. Sk., 9105/1. Sk., 9105. Sk., 9092. Sk., 9087. Sk., 9080/1. Sk., 9077. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:30:53.307-2024-05-30 18:45:01.623 saatleri arasında Tahsin Yazıcı; 9300. Sk., 9298/1. Sk., 9298. Sk., 9249. Sk., 9246. Sk., 9243. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:30:53.307-2024-05-30 18:45:01.623 saatleri arasında Şehitler; 52/30. Sk., 52/127, 52/126. Sk., 52/124. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:30:53.307-2024-05-30 18:45:01.623 saatleri arasında Metin Oktay; 108/7. Sk., 108/6. Sk., 108/4. Sk., 108/17. Sk., 108/16. Sk., 108/12. Sk., 108/11. Sk., 108/10. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:30:53.307-2024-05-30 18:45:01.623 saatleri arasında Esenyalı; 121. Sk., 119/2. Sk., 119/1. Sk., 119. Sk., 108/27. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:30:53.307-2024-05-30 18:45:01.623 saatleri arasında Basın Sitesi; Polat Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:30:53.307-2024-05-30 18:45:01.623 saatleri arasında Adnan Süvari; 108/8, Polat, 108/9. Sk., 108/8. Sk., 108/59. Sk., 108/53. Sk., 108/49. Sk., 108/46. Sk., 108/4. Sk., 108/34. Sk., 108/32. Sk., 108/31. Sk., 108/29. Sk., 108/27. Sk., 108/20. Sk., 108/18. Sk., 108/17. Sk., 108/13. Sk., 108/12. Sk., 108/11. Sk., 108/10. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:30:53.307-2024-05-30 18:45:01.623 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-30 2024-05-30 10:00:15.774-2024-05-30 12:00:21.422 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 14:00:44.806-2024-05-30 16:00:57.339 saatleri arasında Çankaya; İnönü Cd., 155. Sk., 150. Sk., 148. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 14:00:44.806-2024-05-30 16:00:57.339 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:15:48.426-2024-05-30 18:30:55.726 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:15:48.426-2024-05-30 18:30:55.726 saatleri arasında Çankaya; 131. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 156. Sk., 233. Sk., İnönü Cd., Şehit Ceysu Ceylan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:15:48.426-2024-05-30 18:30:55.726 saatleri arasında Murat Reis; 183. Sk., 227. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 233. Sk., 240. Sk., 242. Sk., 244. Sk., 245. Sk., 246. Sk., 247. Sk., 251. Sk., 255. Sk., 255/1. Sk., 255/2. Sk., 255/3. Sk., 258. Sk., 269. Sk., İnönü, İnönü Cd., Şehit Ceysu Ceylan, Şehit Ceysu Ceylan Sk., 184. Sk., , 223. Sk., 201. Sk., 137. Sk., 199. Sk., 156. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:15:48.426-2024-05-30 18:30:55.726 saatleri arasında Piri Reis; , 200. Sk., 249. Sk., 255. Sk., 269. Sk., 269/1. Sk., 269/2. Sk., 269/4. Sk., 269/5. Sk., 324. Sk., 271. Sk., 285. Sk., 285/1. Sk., 285/2. Sk., 298. Sk., İnönü Cd., Piri Reis Parkı İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 18:15:48.426-2024-05-30 18:30:55.726 saatleri arasında Kılıç Reis; 329. Sk., İnönü Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-30 2024-05-30 10:00:19.322-2024-05-30 12:00:36.388 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-30 2024-05-30 10:00:19.322-2024-05-30 12:00:36.388 saatleri arasında Çandarlı; , İsimsiz436, İsimsiz705, İsimsiz716, Eyko 37 Sk., Eyko 21/1 Sk., 1004. Sk., 1006. Sk., Dumlupınar, EYKO 11, Eyko 12, Eyko 15, Eyko 16, EYKO 18, Eyko 2, EYKO 21, EYKO 26, Eyko 3, Eyko 33, Eyko 37, Eyko 4, Eyko 5, Kardeş Villaları Sitesi, eyko, İsimsiz652, İsimsiz466, İsimsiz465, İsimsiz463, İsimsiz460, İsimsiz458, İsimsiz457, Eyko 1, İsimsiz441, 1004, İsimsiz438, İsimsiz437 elektrik kesintisi yaşanacaktır.