30 metrelik uçurumdan düştü, botla kurtarıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 17:43
30 metrelik uçurumdan düştü, botla kurtarıldı
Abone Ol google-news

Ezine'ye bağlı Yeniköy köyüne gelen Şafak Yıldız, sahil bölgesinde uçurumdan düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yıldız'ın dik yamaçtan yukarıya çıkarılamaması üzerine bölgeye Ezine Belediyesinin acil yardım botu ve Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Buradan bota alınan Yıldız, ardından Yeniköy Limanı'nda bekleyen ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.


ezine haberleri çanakkale haberleri

İlgili Haberler

Yasemin Özilhan: Bodrum'da evden çıkmıyoruz, fiyatlarla ilgili bilgim yok

Yasemin Özilhan: Bodrum'da evden çıkmıyoruz, fiyatlarla ilgili bilgim yok
Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone Bodrum'da ödül aldı

Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone Bodrum'da ödül aldı
Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ne geri sayım...

Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ne geri sayım...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler