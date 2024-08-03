Yasemin Özilhan: Bodrum'da evden çıkmıyoruz, fiyatlarla ilgili bilgim yok

Yayınlanma: 03.08.2024 - 15:21

Güncelleme: 03.08.2024 - 15:21

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinde biri olan Bodrum, her sene fahiş fiyatlarıyla gündeme geliyor.

Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan oyuncu Yasemin Özilhan’ın da ‘Bodrum’ çıkışı gündem oldu.

Eski oyuncu Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler’deydi.

Giyim stiliyle dikkat çeken Özilhan, tatil sorusuna “Doğayla iç içe olmayı sevdiğimiz için biz ailece karavan tatilini tercih ediyoruz” yanıtını verdi.

“BODRUM’DA EVDEN ÇIKMIYORUZ”

Bodrum’da bir yazlık evi bulunan Yasemin Özilhan, beldedeki fahiş fiyatlarla ilgili soru üzerine de “Biz Bodrum’a tatile gittiğimizde evden dışarı pek çıkmadığımız için fiyatlarla ilgili bilgim yok” dedi.