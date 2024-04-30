30 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.04.2024 - 00:40

Güncelleme: 30.04.2024 - 00:40

BOLU ilinde 30 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 30 Nisan Salı 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASIL BEY, ASİL BEY, CAMIATIK, CAMİATİK mahallelerinde 10. SK., 14. SK., 15 TEMMUZ SEHITLER, 15. SK., 16. SK., 18. SK., 20. SK., 22. SK., 25. SK., 26. SK., 59. SK., 60. SOK, 61. SK., 63, 63 SK., 65., 67 SK., 69., 69. SK., 7. SK., ANADOLU OTOYOLU, DÖRTDİVAN CD., MAHSUR SK., MOLLA HASAN, MOLLA HASAN CD., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ CD., SULTAN RESAT 1, SULTAN REŞAT (1) CD., YÜZEVLER SİTESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 30 Nisan Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANÇAVUSLAR, OSMANÇAVUŞLAR mahallelerinde OSMANÇAVUSLAR MAHALLE YOLU, OSMANÇAVUŞLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 30 Nisan Salı 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde HACIMUSALAR KÖYÜ YOLU, HACIMUSALAR MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 30 Nisan Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİBEKTAŞI, ESELER, HAYALLAR mahallelerinde ALPAĞUT DİBEKTAŞI MAH, ALPAĞUT KÖYÜ ESELER MAH, ESELER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAFRANLAR mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, YUKARI SAFRANLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖZLER mahallelerinde GÖZLER MAHALLE YOLU, MEMECELER GÖZLER MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 30 Nisan Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKİRLER mahallelerinde TEKİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖBELLER mahallelerinde GÖBELLER MAHALLESI YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 30 Nisan Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTAKÖY, ORTAKÖY MERKEZ mahallelerinde ORTAKÖY KÖYÜ YOLU, ORTAKÖY MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 30 Nisan Salı 14:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEMALLER MERKEZ mahallelerinde CEMALLER KÖYÜ YOLU, CEMALLER MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER MÜCAVİR mahallelerinde ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMANLAR ÇATAK, KIZILAĞIL, MERKEZ mahallelerinde AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AT YAYLASI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.