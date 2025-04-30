30 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:17

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:17

BOLU ilinde 30 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, PELİTCİK mahallelerinde PELITCIK KÖY YOLU, PELİTCİK KÖYÜ, PELİTÇİK KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZDERE, YENİ mahallelerinde ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, KOZDERE MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYBAŞI mahallelerinde KÖYBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 16:45-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICALAR mahallelerinde SARICALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDULLAR, AŞAĞI, GÖKÖREN, GÖLCÜK, GÜNEY, HACI, HARMANSEKI, İĞNECİLER, KARAÇOMAK, KAYAPINAR, MERKEZ, SEYITALLER, SEYİTALİLER, SUAYIPLER, ŞUAYİPLER, TEKIRLER, YUKARI, YUKARI DEDEKAN, YUKARI GÜNEY mahallelerinde 2.ETAP TOKI, ABANT YOLU, ABANT YOLU CD., ABANT YOLU/1, ABANTYOLU CAMI, ABANTYOLU CAMİ SK., ABDULLAR MAHALLE YOLU, ADA CD.Sİ, CUMHURIYET 1, CUMHURIYET/1, ELMACIK DERE KÖYÜ TOPYERİ, Elmacıkdere Köyü Abdullar Maha, ELMACIKDERE KÖYÜ YOLU, FABRİKA YOLU SK., GÖKÖREN KÖY YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, GÖKÖREN SEYİTALİLER MAH, GÖLCÜK HARMANSEKİ MAH, GÖLCÜK KÖYÜ TEKİRLER MAH, GÖLCÜK KÖYÜ YOLU, GÜNEY MAHALLE YOLU, HACI MAH, HACI MAHALLE YOLU, HARMANSEKI MAHALLE YOLU, IGNECILER KÖY YOLU, İĞNECİLER KÖYÜ, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ, KARAÇOMAK, KARAÇOMAK KÜME EVLER, KAYAPINAR MAHALLE YOLU, ORTAKÖY/1, ORTAKÖY/3, SEYITALLER MAHALLE YOLU, SUAYIPLER MAHALLE YOLU, TAŞKESTİ 2. ETAP TOKİ, TAŞKESTİ ELMACIK DERE AŞAĞI ME, TEKIRLER MAHALLE YOLU, YEĞENDERESİ, YESIL, YUKARI DEDEKAN MAHALLE YOLU, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 13:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ASAGI(OVA), AŞAĞI, BESLI, BEŞLİ, BÜRÜCEK, ÇAVUŞDERESİ, DAVUTLAR, DEDELER, DERE, DERECEÖREN, EKİNÖREN, GEMBERUZ, HACIMUSALAR, HALA, HATIPLER, ILEÇIN, KABALAR, MERKEZ, MUNDUSLAR, ORTA, OVA, SAMSAÇAVUŞ, SAMUTLAR, SEMSI, TOSUNLAR, YENI, YENİ, YEŞİLYAZI mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, BESLI MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU1, BOLU BİLECİK YOLU, BOLU CD., BÜRÜCEK MAHALLE YOLU, ÇAVUSDERESI KÖY YOLU, ÇAVUŞDERE KÖYÜ YOLU, ÇEVRELI ASAGI MAHALLE YOLU, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, DAVUTLAR MAHALLE YOLU, DEDELER MAHALLE YOLU, DERE MAHALLE YOLU, DERECEÖREN MAHALLE YOLU, EKINÖREN KÖY YOLU, EKİNÖREN KÖYÜ YOLU, GEMBERUZ MAHALLE YOLU, GÜVEYTEPE KÖYÜ, GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU, HACIMUSALAR MAHALLE YOLU, HALA MAHALLE YOLU, HATIPLER MAHALLE YOLU, KABALAR MAHALLE YOLU, KARAPINAR KAVAĞI YOLU, KARAPINARKAVAGI ASAGI MAHALLE YOLU, KARAPINARKAVAĞI KÖYÜ YOLU, KOĞUCAK KÖYÜ BEŞLİ MAH, KOĞUCAK KÖYÜ DERE MAH, KOĞUCAK KÖYÜ HATİPLER MAH, KOVUCAK HALA MAH, KOVUCAK KÖYÜ, KOVUCAK KÖYÜ YOLU, KOVUCAK KÖYÜ YOLU 2, MUDURNU DERE, MUNDUSLAR KÖY YOLU, OVA MAHALLE YOLU, SAMSAÇAVUS KÖY YOLU, SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, SEMSI MAHALLE YOLU, TOSUNLAR, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK., YENI MAHALLE YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde ATMACA, ATMACA SK., DEMET SK., İSKİLİP SK., KENTSEL SK., KIRSAL, KIRSAL SK., KOÇYİĞİT SK., KOZLU SK., MARAL SK., SEVDA, SEVDA SK., ŞEHİT SEBAHATTİN BARUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAĞLIK mahallelerinde BOLLUK SK., UFUK, UFUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, KARAÇAYIR mahallelerinde 3209 SK., FAKI CEMIL, FAKI CEMİL SK., HULİSİ TÜZMEN CD., KOCABEY, KOCABEY SK., ÖZEN, ÖZEN SK., SEYİT EFENDİ SK., TASHANCILAR, TAŞHANCILAR CD., YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, DEMIRCILER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, MERKEZ mahallelerinde 3 SK., AGAÇÇILAR-1., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, AĞAÇÇILAR-1., ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, AŞAĞI MAHALLE SK., ÇATAK YOLU, DEMIRCILER-3., PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PIRAHMETLER-2., PIRAHMETLER-4., PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI, PİRAHMETLER YOLU, PİRAHMETLER-2. SK., YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIK, N KENDISI mahallelerinde ANKARA ZONGULDAK YOLU, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLA mahallelerinde ADAKÖY YAYLA YOLU, ADAKÖY YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU SEBEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SEBEN ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANHİMMETLER, ALPAGUT, BAGISLAR, BAĞIŞLAR, BAKIRLI, BALI, BELEN, BOZYER, BÖLÜCEKKAYA, ÇALKARA, ÇAMPINAR, ÇARIKLAR, ÇARSI, ÇARŞI, ÇATAK, ÇEPNI YAYLASI, ÇEPNİ YAYLASI, ÇÖKELER, ÇUKUR, DEVECİ, DEVEÖREN, DOKUMACILAR, GÖKHALİLLER, HACCAGIZ, HOÇAS YAYLA, HOÇAŞ, KABAK YAYLA, KALINCAK, KALINCAK YAYLA, KARADOGAN, KARADOĞAN, KARAKÖY, KARCA, KAS, KAŞ, KESENÖZÜ, KESKİNLİ, KETENLER, KILKARA, KINIKÇI, KIRAN, KIZIK, KIZIK YAYLASI, KIZILCAÖREN, KÖKEZ, KÖROGLU, KÖROĞLU, KÖSELER, KÖYÜN KENDİSİ, KUZCA, MERKEZ, MUSASOFULAR YAYLA, N KENDISI, NADAS, ORTA, ORTA YAYLA, ÖRENCIK, PEÇENEK, SAHMANLAR, SARIKAYA, SIHLAR, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOLAKLAR, SUSUZ, ŞAHMANLAR, TASLIK, TAZILAR, TEPE, TEPECIK, TEPECİK, YAYLA, YUKARI, YUKARI YAYLA, YUVA mahallelerinde 15 TEMMUZ SEHITLER, 2.ETAP TOKİ 1. ADA KONUTLARI, ABDİ İPEKCİ CD., ABDİ İPEKÇİ CD., ADNAN MENDERES SK., AKASYA SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN, AKŞEMSETTİN SK., ALABARDA TEPEKÖYÜ YAYLASI, ALANHİMMETLER KÖYÜ YOLU, ALEMDAR KÖY YOLU, ALEMDAR KÖYÜ YOLU, ALİ RIZA TEKEMEN CD., ALPAGUT KÖY YOLU, ALPAGUT KÖYÜ, ALPAGUT KÖYÜ YOLU, ALPAGUT YUKARI YAYLA YOLU, ANKARA CD., ATATÜRK CD., ATATÜRK PARKI İÇİ YOLU, AYAZ SK., AYDIN SK., AYMAN YAYLASI, AYVAZ SK., BAGISLAR MAHALLE YOLU, BAHÇE SK., BAKIRLI YAYLASI, BAKIRLI KÖYÜ YAYLASI, BAKIRLI KÖYÜ YOLU, BAKIRLI ORTA YAYLA YOLU, BAKIRLI YAYLA YOLU, BAKIRLI YOLU, BALİ KÖYÜ YOLU, BAŞALAN YAYLASI, BELEN KÖYÜ YOLU, BEYPAZARI, BEYPAZARI CD., BİRİNCİ SK., BOLU SEBEN YOLU, BORUCAK KÖY YOLU, BORUCAK KÖYÜ YOLU, BOZYER KÖYÜ YOLU, BÖLÜCEKKAYA KÖYÜ YOLU, CAMİ SK., CAMİ SOK, CAMİİ CD., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKMAK SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAMPINAR MEVKII, ÇAMPINAR YAYLA YOLU, ÇARAL CD., ÇARIKLAR MAHALLE YOLU, ÇARSI, ÇARŞI CD., ÇARŞI MAH. AKŞEMSETTİN SOK, ÇARŞIKÖYÜ YOLU, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇELTİKDERE KÖYÜ KINCI MAH, ÇELTİKDERE KÖYÜ TEPECİK MAH, ÇEPNI YAYLA YOLU, ÇEPNİ YAYLASI, ÇIKMAZ SK., ÇINAR SK., ÇİFTLİK CD., ÇİĞDEM SK., ÇÖKELER KÖY YOLU, ÇÖKELER KÖYÜ, ÇÖKELER KÖYÜ YOLU, ÇUKUR MAHALLE YOLU, DAĞ SK., DAĞLAR SK., DEDELER KÖYÜ YOLU, DEVECİ KÖYÜ YOLU, DEVEÖREN KÖYÜ YOLU, DOKTOR HİLMİ ALTINDAĞ SK., DOKUMACILAR KÖY YOLU, DOKUMACILAR KÖYÜ YOLU, DUMLUPINAR, DUMLUPINAR CD., EFENDİ CD., ERTUĞRUL GAZİ SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., FATİH BELEDİYE ÇOCUK PARKI İÇİ, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, GAZİ HALİL ONBAŞI, GERENEZÜ YAYLASI YOLU, GERENÖZÜ KÖYÜ YAYLASI, GERISLER KÖY YOLU, GÖKHALİLLER KÖYÜ YAYLASI, GÖKHALİLLER KÖYÜ YOLU, GÜCÜKLER CD., GÜZEL YALI SK., HACCAGIZ YAYLA YOLU, HACCAĞIZ YAYLASI, HACIOĞLAN, HAMİT YALÇIN SK., HASAN POLATKAN SK., HASTANE CD., HASTANE SK., HELVACI SK., HOCAŞ YAYLASI, HOÇAS YAYLA YOLU, HOÇAŞ KÖYÜ YOLU, ILIG, ISMETPASA, IŞIK SK., IŞIL SK., IZZET BAYSAL, İSTİKLAL CD., İZZET BAYSAL CD., KABAK YAYLA YOLU, KADİR USTA 100. YIL PARKI İÇİ, KALINCAK YAYLA YOLU, KARACAÖREN KÖYÜ YOLU, KARADOGAN YAYLASI, KARAKÖY KÖYÜ İÇİ YOLU, KARAKÖY KÖYÜ YOLU, KARANFİL SK., KARCA KABAK YAYLASI, KARCA KÖYÜ YOLU, KARTALKAYA YOLU, KAS MAHALLE YOLU, KAŞ YAYLASI, KAŞBIYIKLAR YAYLASI, KAŞBIYIKLAR KÖYÜ YOLU, KAYA SK., KAZIM KARABEKİR SK., KESENÖZÜ KÖYÜ YOLU, KETENLER KÖY YOLU, KETENLER KÖYÜ YOLU, KIBRISCIK KARAŞAR YOLU, KILKARA KÖY YOLU, KILKARA KÖYÜ YOLU, KIRAN MAHALLE YOLU, KIYI SK., KIZIK KÖYÜ SARIKAYA MAH, KIZIK SARIKAYA YAYLASI, KIZIK YAYLA YOLU, KIZILAN, KIZILAN SK., KIZILCAÖREN KÖYÜ YOLU, KOCATAŞ SK., KORUCUK KÖYÜ YOLU, KORUCUK ORTA MAHALLE YOLU, KORUCUK YUKARI MAHALLE YOLU, KÖKEZ KÖY YOLU, KÖKEZ KÖYÜ BAĞIŞLAR MAHALLESİ, KÖKEZ KÖYÜ İÇİ YOLU, KÖKEZ KÖYÜ YOLU, KÖRFEZ, KÖROGLU, KÖROĞLU CD., KÖROĞLU MAH ÇINAR/1 SOK, KÖSELER KÖY YOLU, KÖSELER KÖYÜ YOLU, KUTSAL SK., KUZCA KÖY YOLU, KUZCA KÖYÜ, KUZCA KÖYÜ İÇİ YOLU, KUZCA KÖYÜ İÇİ YOLU+, KUZCA KÖYÜ YOLU, KÜLTÜR SK., LEYLA SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET EMİN CERYAN SK., MEŞE SK., MEVLANA SK., MİMAR SİNAN SK., MUHİTTİN YAMAN SK., MUSASOFULAR YAYLA YOLU, MUSASOFULAR YAYLASI, NADAS KÖYÜ, NADAS KÖYÜ YOLU, NECMETTİN UTKAN, NECMETTİN UTKAN CD., NEVRUZ SK., NİSAN 17. SK., ORMAN SK., ORTA KESKİNLİ KÜME EVLER, ÖMER DAĞ CD., ÖRENCIK MAHALLE YOLU, PAZAR CD., PEÇENEK MAHALLE YOLU, PELİTÇİK KÖYÜ YAYLASI, SAHMANLAR MAHALLE YOLU, SAKARYA SK., SANAYİ CD., SANAYİ SK., SANTRAL SK., SARI KAYA KIZIK MAH, SARIKAYA, SARIKAYA KÖY YOLU, SARIKAYA KÖYÜ YOLU, SEBEN ATATÜRK İLKOKULU İÇİ YOL, SEBEN CD., SEBEN NALLIHAN YOLU, SEBENARDI KÖY YOLU, SEBENARDI KÖYÜ YOLU, SEHIT NEVZAT BATMAZ, SERÇE SK., SEYHAN SK., SOGUKSU MAHALLE YOLU, SOLAKLAR KÖYÜ YOLU, SULTANKÖY YAYLASI, SUSUZ ÇATAK MAH, SUSUZ KÖYÜ ÇATAK MAH, SUSUZ KÖYÜ YOLU, SUSUZ MERKEZ KÖY YOLU, SÜMBÜL SK., ŞAFAK SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT NEVZAT BATMAZ SK., ŞEHİT SELAMİ ŞEN SK., ŞENER SK., TASLIK KÖY YOLU, TAŞLIK KÖYÜ YOLU, TAZILAR KÖYÜ YOLU, TEPE KALINCAK YAYLA YOLU, TEPE KÖY YOLU, TEPECIK MAHALLE YOLU, TEPEKÖY YAYLASI, TEPEKÖY KÖYÜ YOLU, TOKİ İÇİ YOLU, ULU CD., ULUSOY SK., YALÇIN SK., YALÇIN/1, YAMAN SK., YAVUZ SK., YAYLA SK., YAZ SK., YAZICA KÖY YOLU, YAZICA KÖYÜ YOLU, YENİ CAMİ SK., YUKARI KESKİNLİ, YUKARI KESKİNLİ KÜME EVLER, YUVA KÖYÜ YOLU, YUVA YAYLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 30 Nisan Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVULLU, MERKEZ mahallelerinde HAVULLU KÖYÜ MERKEZ MAH, HAVULLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.