30 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.04.2024 - 00:40

Güncelleme: 30.04.2024 - 00:40

İZMİR ilinde 30 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-30 2024-04-30 07:00:00-2024-04-30 08:01:02.743 saatleri arasında Çapak; , Philsa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 07:00:00-2024-04-30 08:01:02.743 saatleri arasında Yedi Eylül; 5530. Sk., 5520. Sk., 5538, 5537., , Philsa Cd., 5541. Sk., 5539. Sk., 5537. Sk., 5535. Sk., 5533 Sk., 5531. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 07:00:00-2024-04-30 08:01:02.743 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-30 2024-04-30 09:00:00.071-2024-04-30 16:00:10.153 saatleri arasında Salih Omurtak; 9655. Sk., 9662/1. Sk., 9662. Sk., 9661. Sk., 9660. Sk., 9659. Sk., 9658. Sk., 9635. Sk., 9633. Sk., 9631. Sk., 9629/2. Sk., 9629/1. Sk., 9629. Sk., 9628. Sk., 9627/2. Sk., 9627/1. Sk., 9627. Sk., 9623/1. Sk., 9623. Sk., 9618. Sk., 9617. Sk., 9616. Sk., 9615. Sk., 9614. Sk., 9613/1. Sk., 9613. Sk., 9612/2. Sk., 9612/1. Sk., 9612. Sk., 9611. Sk., 9610. Sk., 9609/1. Sk., 9609. Sk., 9608. Sk., 9607. Sk., 9606. Sk., 9605. Sk., 9602. Sk., 9600. Sk., 9594. Sk., 9591. Sk., 9587. Sk., , 9671. Sk., 9671/1. Sk., 9671/2. Sk., 9672. Sk., 9672/1. Sk., 9673. Sk., 9691. Sk., 9693. Sk., 9693/1. Sk., 9693/2. Sk., 9695. Sk., 9695/1. Sk., 9695/2. Sk., 9696. Sk., 9697. Sk., 9698. Sk., 9699. Sk., İhsan Alyanak, 9670. Sk., 9668. Sk., 9667. Sk., 9666. Sk., 9665. Sk., 9670/1. Sk., 9664. Sk., 9663/2. Sk., 9663/1. Sk., 9663. Sk., 9662/3. Sk., 9662/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 09:00:00.071-2024-04-30 16:00:10.153 saatleri arasında Bahriye Üçok; 9677/2. Sk., 9677/1. Sk., 9677. Sk., 9676. Sk., 9675. Sk., 9674. Sk., 9673. Sk., 9672. Sk., 9663. Sk., 9646/1. Sk., 9646. Sk., 9645/1. Sk., 9645. Sk., 9600. Sk., , 9677/3. Sk., 9695. Sk., 9694. Sk., 9693. Sk., 9692. Sk., 9690. Sk., 9689/1. Sk., 9689. Sk., 9688. Sk., 9687/2. Sk., 9687. Sk., 9686/1. Sk., 9686. Sk., 9685/2. Sk., 9685/1. Sk., 9685. Sk., 9684. Sk., 9679/2. Sk., 9679. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 09:00:00.071-2024-04-30 16:00:10.153 saatleri arasında Ali Fuat Cebesoy; 9596. Sk., , 9125/6. Sk., 9324. Sk., 9501/1. Sk., 9501/2. Sk., 9501/3. Sk., 9503. Sk., 9504. Sk., 9508. Sk., 9510. Sk., 9516. Sk., 9517. Sk., 9518. Sk., 9519. Sk., 9595. Sk., 9593. Sk., 9529. Sk., 9528. Sk., 9520. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 09:00:00.071-2024-04-30 16:00:10.153 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 09:00:00.071-2024-04-30 16:00:10.153 saatleri arasında Limontepe; 9769. Sk., 9767. Sk., 9748. Sk., 9742. Sk., 9741. Sk., 9720. Sk., 9706. Sk., 9703. Sk., 9700. Sk., 9695. Sk., 9693. Sk., 9690/1. Sk., 9690. Sk., 9677. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-30 2024-04-30 09:00:00.071-2024-04-30 16:00:10.153 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 09:00:07.17-2024-04-30 13:00:15.805 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 09:00:29.905-2024-04-30 13:00:35.796 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:09.702-2024-04-30 14:00:32.548 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:31.033-2024-04-30 14:00:37.964 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:45.08-2024-04-30 16:00:52.798 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-30 2024-04-30 09:00:07.17-2024-04-30 13:00:15.805 saatleri arasında Turabey; 1. Hacı Okka Çk., Bankalar Cd., Coşku, Dizdar Sk., , İsimsiz5, İsimsiz8, 3. Sk., Emin Ağa Çk., Eski Elektrik Fabrikası Cd., Fabrika Sk., Hacı Okka Sk., Hacı Yamak Sk., Kasapoğlu Cd., Müftü Çk., Turabey 1. Sk., Yanık Konak Sk., Zeytnli Dede Sk., Ziyabey Cd., İsmet İnönü Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 09:00:07.17-2024-04-30 13:00:15.805 saatleri arasında İslamsaray; Kızıl Avlu Cd., Kızıl Avlu Çk., Mermer Direkler Cd., , İsimsiz120, Eski Elektrik Fabrikası Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 09:00:07.17-2024-04-30 13:00:15.805 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 09:00:07.17-2024-04-30 13:00:15.805 saatleri arasında Barbaros; Bankalar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-30 2024-04-30 09:00:29.905-2024-04-30 13:00:35.796 saatleri arasında Zafer; KIVANÇ, 4376. Sk., 4336/1. Sk., 4336. Sk., 4335. Sk., 4322. Sk., 4291, , 4380. Sk., 4388/3. Sk., 4388/2. Sk., 4388/1. Sk., 4388. Sk., 4386/2. Sk., 4386/1. Sk., 4386. Sk., 4384. Sk., 4382. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 09:00:29.905-2024-04-30 13:00:35.796 saatleri arasında Serintepe; Kıvanç, 4377. Sk., 4376. Sk., 4348/1. Sk., 4348. Sk., 4346. Sk., 4338/1. Sk., 4336. Sk., 4333/1. Sk., 4333. Sk., 4331. Sk., 4330. Sk., 4322/1. Sk., 4322. Sk., 4320. Sk., 4316. Sk., 4287. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 09:00:29.905-2024-04-30 13:00:35.796 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 09:00:51.177-2024-04-30 13:00:00.762 saatleri arasında Barbaros; 5233. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 09:00:51.177-2024-04-30 13:00:00.762 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 13:00:31.579-2024-04-30 17:00:53.703 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 13:00:31.579-2024-04-30 17:00:53.703 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; 5464. Sk., 5546/1. Sk., 5471. Sk., 5472. Sk., 5475. Sk., 5543. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-30 2024-04-30 09:30:23.177-2024-04-30 15:30:41.313 saatleri arasında Çamyayla; ÇAMYAYLA, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz50, YEŞİLDERE KÜME EVLERİ, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz25, İsimsiz16, İsimsiz13, , İsimsiz59, İsimsiz24, Soğukpınar küme evleri, İsimsiz18, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 09:30:23.177-2024-04-30 15:30:41.313 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-30 2024-04-30 10:00:09.702-2024-04-30 14:00:32.548 saatleri arasında Ildır; İsimsiz62, 37227. Sk., 37219. Sk., 37218. Sk., 37216. Sk., 37213. Sk., 37211. Sk., 37210/1 Sk., 37210. Sk., 37208. Sk., 37207. Sk., 37202. Sk., 37201. Sk., 37200. Sk., İsimsiz132, İsimsiz127, İsimsiz61, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:09.702-2024-04-30 14:00:32.548 saatleri arasında Şifne; 6353. Sk., 6149. Sk., 6420/1 SK, 6420/1 SK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:09.702-2024-04-30 14:00:32.548 saatleri arasında Reisdere; 6151. Sk., 6147/2. Sk., 6147/1. Sk., 6120. Sk., 6119/5. Sk., 6119/4. Sk., 6119/3. Sk., 6119/2. Sk., 6119/1. Sk., 6078/4. Sk., 6078/3. Sk., 6078/2. Sk., 6078/1. Sk., 6078. Sk., 6075/3. Sk., 6075/2. Sk., 6075/1. Sk., 6069. Sk., 6064/2. Sk., 6064/1. Sk., 6064. Sk., 6002. Sk., 6078/5, 6149/1, 6149/2, 6149/3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:09.702-2024-04-30 14:00:32.548 saatleri arasında Germiyan; İsimsiz27, İsimsiz25, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:09.702-2024-04-30 14:00:32.548 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:31.033-2024-04-30 14:00:37.964 saatleri arasında Ildır; İsimsiz46, , İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz22, 30014, İsimsiz24, İsimsiz29, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz49, İsimsiz67, İsimsiz78, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz97, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz104, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz118, İsimsiz124, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz136, İsimsiz138, İsimsiz141, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz146, İsimsiz147, İsimsiz148, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz152, İsimsiz153, İsimsiz154, İsimsiz156, İsimsiz158, 30208, 30200, 30203, 27000. Sk., 30010. Sk., 37191. Sk., 37193. Sk., 37194. Sk., 37195. Sk., 37197. Sk., 37198. Sk., 37200. Sk., 37201. Sk., 37207. Sk., 37208. Sk., 37210. Sk., 37211. Sk., 37215. Sk., 37217. Sk., 37218. Sk., 37219. Sk., 37220. Sk., 37221. Sk., 37222. Sk., 37223. Sk., 37224. Sk., 37225. Sk., 37226. Sk., 37227. Sk., 37228. Sk., 37229. Sk., 37230. Sk., 37231. Sk., 37232. Sk., 37233. Sk., 37234. Sk., 37235. Sk., 37236. Sk., 37237. Sk., 37238. Sk., 37239. Sk., 37241. Sk., 37242. Sk., 37243. Sk., 37256. Sk., 37257. Sk., Ara Sk., Cıkmaz Sokak, Ildır Köyü, ATATÜRK CD., ILDIR GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:31.033-2024-04-30 14:00:37.964 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:31.033-2024-04-30 14:00:37.964 saatleri arasında Alaçatı; , İsimsiz16, İsimsiz46, İsimsiz3, İsimsiz45, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:31.033-2024-04-30 14:00:37.964 saatleri arasında Germiyan; , İsimsiz159, İsimsiz191, İsimsiz192, İsimsiz240, 20300 sk., İsimsiz245, İsimsiz246, İsimsiz265, İsimsiz266, 27000, 6292 SK, 6291/2 SK., 6299/1 SK., 20305, 27147, 20006. Sk., 20307. Sk., 27001. Sk., 27002. Sk., 27003. Sk., 27004. Sk., 27006/1. Sk., 27007. Sk., 27008. Sk., 27009. Sk., 27010. Sk., 27011. Sk., 27016. Sk., 27020. Sk., 27022. Sk., 27023. Sk., 27024. Sk., 27025. Sk., 27027. Sk., 27028. Sk., 27029. Sk., 27030. Sk., 27034. Sk., 27036. Sk., 27037. Sk., 27039. Sk., 27045. Sk., 27046. Sk., 27047. Sk., 27048. Sk., 27049. Sk., 27050. Sk., 27051. Sk., 27052. Sk., 27056. Sk., 27057. Sk., 27058. Sk., 27059. Sk., 27060, 27061. Sk., 27061/1. Sk., 27062/5, 27063. Sk., 27064. Sk., 27065. Sk., 27068. Sk., 27069. Sk., 27070. Sk., 27071. Sk., 27072. Sk., 27073. Sk., 27074. Sk., 27075. Sk., 27076. Sk., 27077. Sk., 27078. Sk., 27080. Sk., 27081. Sk., 27082. Sk., 27083. Sk., 27084. Sk., 27086. Sk., 27087. Sk., 27088. Sk., 27089. Sk., 27090. Sk., 27090/1. Sk., 27091. Sk., 27092. Sk., 27093. Sk., 27094. Sk., 27095. Sk., 27098. Sk., 27099. Sk., 27100. Sk., 27101. Sk., 27102. Sk., 27103. Sk., 27104. Sk., 27106. Sk., 27107. Sk., 27108/1. Sk., 27109. Sk., 27110. Sk., 27111. Sk., 27112. Sk., 27114. Sk., 27115. Sk., 27116. Sk., 27121. Sk., 27122. Sk., 27123. Sk., 27133. Sk., 27134. Sk., 27135. Sk., 27162. Sk., 27166. Sk., 27167. Sk., 27168. Sk., 27169. Sk., 27171. Sk., 27173. Sk., 27174. Sk., 27175. Sk., 27176. Sk., 27177. Sk., 27178. Sk., Burcu Sitesi, Site İci Yol, Sümbül Sokak, Ulus Cd., 27118, 27025, 20300 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:31.033-2024-04-30 14:00:37.964 saatleri arasında Reisdere; , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, 6161/2, 6099/4, 6034/1 sk, 6033/2, 6016, 6163/3 sk., 6001. Sk, 6058/1, 6139/1 Sk., 6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6004/2. Sk., 6004/3. Sk., 6060/1, 6007. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6013. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6019. Sk., 6020. Sk., 6021. Sk., 6024. Sk., 6025. Sk., 6025/1. Sk., 6029. Sk., 6030. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033. Sk., 6034. Sk., 6051. Sk., 6058. Sk., 6060. Sk., 6064. Sk., 6070. Sk., 6074. Sk., 6078. Sk., 6079. Sk., 6080/1, 6081. Sk., 6082. Sk., 6083. Sk., 6083/1. Sk., 6084, 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6088. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., 6092. Sk., 6093. Sk., 6096. Sk., 6097. Sk., 6098. Sk., 6099. Sk., 6099/2. Sk., 6101. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6108. Sk., 6108/1. Sk., 6113. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6116. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6119/5. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6124. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6127. Sk., 6128. Sk., 6133. Sk., 6138. Sk., 6139. Sk., 6140. Sk., 6141. Sk., 6143. Sk., 6144. Sk., 6146. Sk., 6147/2. Sk., 6152. Sk., 6153. Sk., 6154. Sk., 6155. Sk., 6156. Sk., 6157. Sk., 6157/2. Sk., 6158. Sk., 6158/1. Sk., 6159. Sk., 6159/2. Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6162. Sk., 6163. Sk., Site İç Yol, Siteiçyol, 6007, 6161/3, 6019 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:31.033-2024-04-30 14:00:37.964 saatleri arasında Şifne; , İsimsiz1, 6267. Sk., İsimsiz4, 6359 sk., İsimsiz6, 6417/1, İsimsiz9, İsimsiz10, 6352/1, 6000, 6407, 6368, 6364, 6353/1, 6418/1 sk., 6367, 6418, 6422, 6373, 6165, 6337. Sk., 6349. Sk., 6350. Sk., 6351, 6353. Sk., 6354, 6355. Sk., 6355/1. Sk., 6357. Sk., 6359. Sk., 6360, 6362. Sk., 6366. Sk., 6369/1, 6370. Sk., 6371. Sk., 6372. Sk., 6373. Sk., 6374. Sk., 6375. Sk., 6376. Sk., 6377. Sk., 6378. Sk., 6379. Sk., 6380. Sk., 6381. Sk., 6382. Sk., 6383. Sk., 6384. Sk., 6385. Sk., 6387. Sk., 6389. Sk., 6390. Sk., 6391. Sk., 6392. Sk., 6393. Sk., 6393/1. Sk., 6394. Sk., 6395. Sk., 6396. Sk., 6397. Sk., 6398. Sk., 6399. Sk., 6400. Sk., 6401/1, 6402. Sk., 6403. Sk., 6406. Sk., 6408. Sk., 6409. Sk., 6411. Sk., 6412. Sk., 6415. Sk., 6417. Sk., 6419. Sk., 6420. Sk., 6421. Sk., 6424. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6428. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., 7423 Sk., Ara Sk., Fener Yolu Konakları, Site İç Yol, Sıte Icı Yol, 6372, 6359, 6414/1, 6352, 4359 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:31.033-2024-04-30 14:00:37.964 saatleri arasında Yalı; , İsimsiz6, 6275, İsimsiz9, 6291 sk., İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz49, 6323. Sk., 6267. Sk., İsimsiz53, İsimsiz3, 6000, 6308, 6291/3 SK., 6291/2 SK., 6292 SK, 6266/1, 6001. Sk., 6334, 6308/1, 6157/4 SK., 6157/5 SK., 6157/6 SK., 6160/1. Sk., 6165, 6166. Sk., 6166/1. Sk., 6167. Sk., 6169. Sk., 6170. Sk., 6172. Sk., 6172/1. Sk., 6173. Sk., 6173/1. Sk., 6174. Sk., 6175. Sk., 6175/1. Sk., 6176. Sk., 6177. Sk., 6178. Sk., 6178/1. Sk., 6178/2. Sk., 6179. Sk., 6180. Sk., 6181. Sk., 6185. Sk., 6186. Sk., 6187. Sk., 6187/1. Sk., 6188. Sk., 6191. Sk., 6191/1. Sk., 6192. Sk., 6193. Sk., 6194. Sk., 6195. Sk., 6195/1. Sk., 6196. Sk., 6197. Sk., 6198. Sk., 6199. Sk., 6200. Sk., 6201. Sk., 6202. Sk., 6203. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6209. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., 6217. Sk., 6218, 6219. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6223. Sk., 6224. Sk., 6225. Sk., 6226. Sk., 6227. Sk., 6228. Sk., 6230. Sk., 6231. Sk., 6232. Sk., 6235. Sk., 6236. Sk., 6237. Sk., 6238. Sk., 6239. Sk., 6240. Sk., 6241. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247. Sk., 6248. Sk., 6250. Sk., 6254. Sk., 6255. Sk., 6256. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6259. Sk., 6260. Sk., 6266. Sk., 6267. Sk., 6268. Sk., 6269. Sk., 6270. Sk., 6271. Sk., 6272. Sk., 6273. Sk., 6277. Sk., 6279. Sk., 6279/1. Sk., 6280. Sk., 6281. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6284. Sk., 6285. Sk., 6287. Sk., 6289. Sk., 6291. Sk., 6291/1. Sk., 6293. Sk., 6294. Sk., 6295. Sk., 6296. Sk., 6297. Sk., 6298. Sk., 6299. Sk., 6300. Sk., 6301. Sk., 6302. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6306. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6314. Sk., 6315. Sk., 6316. Sk., 6317. Sk., 6319. Sk., 6323. Sk., 6324. Sk., 6325. Sk., 6327. Sk., 6329. Sk., 6330 Sk., 6330. Sk., 6332 Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk., 6339. Sk., 6342 Sk., 6342. Sk., 6343. Sk., 6344. Sk., 6346. Sk., 6348. Sk., 6350. Sk., 6319/1, 6307, 6201, 6278 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:30:03.37-2024-04-30 15:30:11.903 saatleri arasında 16 Eylül; 3042. Sk., 3037. Sk., 3035. Sk., 3033. Sk., 3025. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:30:03.37-2024-04-30 15:30:11.903 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-30 2024-04-30 10:00:39.357-2024-04-30 16:00:49.887 saatleri arasında Huzur; Plevne Cd., Meltem, 2446. Sk., 2425. Sk., 2418. Sk., Selimiye Cd., Yeni Plevne elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:39.357-2024-04-30 16:00:49.887 saatleri arasında Anadolu; Selimiye Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:39.357-2024-04-30 16:00:49.887 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:39.357-2024-04-30 16:00:49.887 saatleri arasında Trakya; 2418. Sk., 2446. Sk., 2417. Sk., Şehit Mahmut Türkön Cd., Tunalıgil Cd., Selimiye, Plevne Cd., Meltem Cd., Meltem, 2451. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:47.631-2024-04-30 16:00:00.193 saatleri arasında Anadolu; 2430. Sk., 2434. Sk., 2436. Sk., Gazipaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:47.631-2024-04-30 16:00:00.193 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-30 2024-04-30 10:00:45.08-2024-04-30 16:00:52.798 saatleri arasında Yalı; 202. Sk., 23 NİSAN, 30 Ağustos, Arka Plajlar Cd., Atilla İlhan Cd., Gültekin Eren Sk., Hürriyet Cd., Mavi Sk., Osman Nuri Öztürk Sk., Plaj Cd., Şükran Kurdakul Cd., 152. Sk., 149. Sk., 147. Sk., 145. Sk., 143. Sk., 142. Sk., 140/1. Sk., 140. Sk., 139/1. Sk., 139. Sk., 138. Sk., 137. Sk., 136. Sk., 135. Sk., 133/1. Sk., 133. Sk., 132. Sk., 130. Sk., 129. Sk., 126. Sk., 125. Sk., 124. Sk., 123. Sk., 122. Sk., 121. Sk., 120. Sk., 116/1. Sk., 116. Sk., 179, 127, 132/1, MERKEZ, 113/1, 113, 132/2 Sokak, 130, ADACIK, ADACIK, İsimsiz23, İsimsiz8, 141, , 175. Sk., 180. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 188. Sk., 19 Mayıs Cd., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 194/1. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 165. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 176. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 160. Sk., 160/1. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 164. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-30 2024-04-30 10:00:45.08-2024-04-30 16:00:52.798 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.