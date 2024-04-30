30 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.04.2024 - 00:40

Güncelleme: 30.04.2024 - 00:40

KOCAELİ ilinde 30 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT mahallelerinde ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADRİYE, TAHTALI mahallelerinde KADRİYE MERKEZ MEVKİİ, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, TAHTALI MERKEZ MEVKII, TAHTALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TAHTALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK, KILIÇARSLAN, OLUKLU mahallelerinde 2255. SK., 2256. SK., 2257., 2257. SK., 2258. SK., 228. CD., 230. CD., 231. CD, 231. CD., 235. CD., AHMET ÖZHAN SK., ANT SK., EVLİYA SK., FUZULİ SK., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., KIRAHMETOGLU, KIRAHMETOĞLU CD., MADALYA SK., MUZAFFER AKGÜN SK., ÖNDER SK., PAŞA SK., ŞAHİN SK., TOSUNKAPTAN SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 30 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AYAZMA, BORA SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., ILICA, İBNİSİNA SK., KANUNİ CD., MELDA SK., NURSEDA, OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI CD., SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., TUĞRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 30 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ mahallelerinde 50. SK., ASIM ÇAVUŞ SK., BURAK SK., CEVİZ SK., DERVİŞSUYU CD., FIRAT CD., GÜZEL, KARINCADERE CD., KUVAYİ MİLLİYE CD., RESUL SK., SEMIH ÜLPER, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., ŞEHİT ZAFER SK., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 30 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AYAZMA CD., BASÖGRETMEN, CENGİZ TOPEL SK., EMİR SK., HAYDARPAŞA CD., KABAYAKALI SK., KANUNI, KESTANE SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., MEDENİYET CD., ORHANBEY CD., PELİN SK., RAHIM, SAZLIK, SAZLIK SK., SOMUNCU SK., SUNA SK., VALİDE SK., YENIÇERI, YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 30 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1047. SK., 1048., 1048. SK., 1050. SK., 1053. SK., 1056., 1057. SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD, CİHAN CD., TOPÇULAR CD., ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, SÜVERLER, TAHTALI, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde BEYZADE SK., DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI, TERZILER mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, DAVULCULAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIT, CEDİT, ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, HACIHIZIR, ORHAN, SANAYİ, TERZIBAYIRI, TERZİBAYIRI, TOPÇULAR, TURGUT, VELİAHMET mahallelerinde 1303, ADİL ÇELİK SK., AGLAYAN ULUÇINAR, AĞLAYAN ULUÇINAR SK., AKGÜVERCİN SK., AKIF ERSOY SK., AKİF DÜZEN SK., AKİF ERSOY SK., ALİ OSMAN TOPAL SK., ANI SK., ARZU SK., ASMA SK., ATILGAN SK., AYŞE ÖZDEMİR SK., AYTAÇ SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAĞTEPE SK., BAHARİYE CD., BODUR SK., BULUTLU SK., CAYMAZ SK., ÇAĞLA SK., DAMLA SK., DESTANLAR SK., DEVRAN, DEVRAN CD., DİKİLİ SK., DİLEĞİM SK., DORUK SK., DURAN SK., ELVAN, ELVAN SK., ESKİ HASTANE SK., ESKİ TAŞOCAĞI SK., ETHEM SK., FİKRET SK., FİLİZ SK., FULYA SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN SK., GEBEŞOĞLU SK., GELECEK SK., HACI HIZIR SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HAN SK., HASAN ÇELİK SK., HASAN ELBEYOĞLU SK., HAYAT, HAYAT CD., HIZLI SK., HUZUR SK., IBRAHIM TASÖREN, INÖNÜ CD., ISMAIL GASPIRALI, İBRAHİM TAŞÖREN SK., İNCİR SK., İNÖNÜ CD., İSKEÇE SK., İSMAİL EFE ÇIKMAZI SK., İSMAİL GASPIRALI CD., İSMAİL HAKKI SOYER SK., KABARAN ÇEŞME SK., KADİFE SK., KALE SK., KALENDER SK., KALYON SK., KAMERLİ SK., KANDİL SK., KARACAN SK., KARAKAŞ SK., KAYABAŞI SK, KAYABAŞI SK., KAYMAZ, KAYMAZ SK., KAYNARCA SK., KERİM SK., KIRDAR SK., KOLAĞASI ÇIKMAZI SK., KORNIS, KORNİŞ CD., KÖPRÜ SK., KURTARAN SK., LEYLA HANIM, LEYLA HANIM SK., MASLAK SK., MEHMET BODUR SK., MERDİVENLER SK., MERSİN SK., MEZARLIK SK., MOLLA RASIT SK., MOLLA RAŞİT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM CD., NARLIK YOKUŞU SK., NUMAN KAHYA SK., NURTEN SK., OKÇU SK., OSMAN YILMAZ ÇIKMAZI SK., ÖZ KURTULUŞ SK., ÖZGE SK., ÖZKAHRAMAN SK., ÖZKANLI SK., ÖZSU SK., PEKTAŞ SK., POLAT SK., POLATKAN, POLATKAN SK., SABAH SK., SADETTİN YALIM CD., SALIH ARGUN, SALİH ARGUN SK, SALİH ARGUN SK., SEHER SK., SEHIT ERCAN BULUT, SERZENİŞ SK., SUMAK SK., SÜLEYMAN TANER SK., ŞANLISOY SK., ŞEHİT ERCAN BULUT SK., ŞEREF SK., ŞEYH AKİF CD., ŞUAYİP ARSLANBABA SK., ŞULE SK., TAŞTEPE SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TİYATRO SK., TOLGA SK., TOPRAK SK., TORKUŞTEPE SK., TURANLAR, TURANLAR SK., TÜFEKÇİ BAYIRI SK., ULAS, ULAŞ SK., USTA SK., UYGAR SK., UZUNER SK., ÜNLÜ SK., VATANDAŞ SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YESILVADI, ZERDALI, ZEYTİNLİBAHÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde AŞAĞIPINAR SK., KULFALLI CD., PAŞALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER, ISLAMKÖY MEVKII, İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILISKELESI, DİLİSKELESİ mahallelerinde 707. SK., 712/1. SK., 714. SK., 715. SK., 726. SK., 727. SK., 732. SK., 732/3. SK., 732/4., 732/4. SK., 732/5. SK., 734/3. SK., 734/4. SK., 735., 735. SK., 735/2. SK., 735/3. SK., 746/4., 746/4. SK., CUMHURIYET, LIMAN, SAIDI NURSI, SAYGIN, SAYGIN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, ŞİRİNYALI, YUKARI HEREKE mahallelerinde ABA SK, BORAN, BORAN SK., BUDAKLI SK., ÇARŞI CD., EMINE, EMİNE SK., ERDEMLI, ERDEMLİ SK., HEREKE YOLU SK, KARDELEN SK., KUMRULU SK., ÖZGÜ SK., RADAR CD., YEDITEPE, YEDİTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER mahallelerinde AHLAT SK., ALIVELI YOKUSU, ALİVELİ YOKUŞU SK., ARSLAN AĞACI SK., BEZIRHANE, BEZİRHANE SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., ÇEŞME SK., ÇIKRIK SK., HACI ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., HARMAN SK., KAYAPINARI SK., KEKLİK SK., KOCA ÇEŞME SK., KONAK, KONAK SK., KÖPRÜ, KUYU SK., MUS, MUŞ SK., SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., TEKKE SK., YALAKDERE, YALAKDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 30 Nisan Salı 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 104. SK., 110. SK., 111., 112/1. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118., 118. SK., 119. SK., 119/1. SK., 120. SK., 121. SK., 206. SK., 207., 207. SK., 207/1. SK., 211/1. SK., 509. SK., 510. SK., 511. SK., BAĞDAT CD., HÜRRİYET CD., IBN-I SINA CD., İBN-İ SİNA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 30 Nisan Salı 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, ULUS mahallelerinde 2146., 2146. SK., 2147. SK., 2148., 2148. SK., 2149., 2149. SK., 2149/1. SK., 2150. SK., 2151., 2151. SK., 2152. SK., 2153. SK., 2154. SK., 2155. SK., 2156., 2156. SK., 2157., 2157. SK., 2158. SK., 2159. SK., 2160., 2160. SK., 301. SK., 301/1. SK., 301/2. SK., 302. SK., 304. SK., 305., 305. SK., 305/1., 305/1. SK., 306. SK., 306/3. SK., 307. SK., 307/1. SK., 307/2. SK., 308., 308. SK., 308/1., 309., 309. SK., 310. SK., 311., 311. SK., 312/2. SK., 313. SK., 313/1. SK., 314., 314. SK., 315., 315. SK., 316. SK., 316/1., 316/1. SK., 316/3. SK., 329/2., ANKARA CD., AŞIK VEYSEL CD., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., ORDU CD, SAKARYA, VATAN, VATAN CD., YAVUZ SELİM CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 30 Nisan Salı 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER mahallelerinde 901. SK., 905. SK., 914. SK., 916. SK., 917. SK., 918. SK., 919. SK., 921. SK., 922. SK., 952. SK., 954. SK., BAHAR, BAHAR CD., BÜLBÜL CD., DOGAN, DOĞAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 30 Nisan Salı 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, MEVLANA mahallelerinde 1701. SK., 1702., 1702. SK., 1703., 1703. SK., 1704. SK., 1705. SK., 1706., 1706. SK., 1706/1., 1706/1. SK., 1706/2. SK., 1707., 1707. SK., 1708. SK., 1709. SK., 1709/1. SK., 1709/2. SK., 1709/3. SK., 1710. SK., 1711., 1711. SK., 1713. SK., 1732., 1732. SK., 1733. SK., 1735., 1735. SK., 1736., 1736. SK., 1737. SK., 1738., 1738. SK., 1739. SK., 1740. SK., 1741., 1741. SK., 1744. SK., 1744/1. SK., 1744/2. SK., 1745. SK., 1749. SK., 1750. SK., 1750/1., 1750/1. SK., 851. SK., 853., 853. SK., 853/1. SK., 854. SK., 855., 855. SK., 855/1. SK., CEM, IBRAHIM AGA, IBRAHIM AGA CD., ISSIKGÖL, ISSIKGÖL CD., İBRAHİM AĞA CD., MUAMMER AKSOY CD., ŞEHİT ERDEM DEMİR CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., DEGIRMEN, EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., OKUMUŞLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 6.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ACARLAR ÇIKMAZI SK., ADALAR SK., AKÇAKOCA CD., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARTEZYEN SK., ARTVIN, ASKERCİK SK., ATABAY SK., ATILAY, ATILAY SK., AYDINLIK, AYVALAR SK, AYVAZ SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BSK.MEHMET SEZGIN, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK. SK., CEYDA SK, ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇAYKARA SK., ÇELEBI ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇELEBİLER SK., ÇEPILLER, ÇEPİLLER SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., ÇİLİNGİR SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMEN SK., DEĞİRMENCİ SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DOGAL, DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, EMİNBEY SK., ERDOĞAN SK., ERENLER, ERENLER CD., ERGÜL ÇIKMAZI SK., ERİŞİM SK, EROĞLU SK., FAZİLET SK., FERHAT AĞA SK., FIKIR, FILIZLER, FİKİR SK, FİLİZLER SK, GALYANÇLAR SK., GÖZTEPE SK., GÜLBAHÇE CD., GÜLER SK, GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., GÜNEYBAĞ SK., HACI RECEP SK., HAFIZ YUSUF SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HALK SK., HANYERİ SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HASTANE SK., HOCA ALI EFENDI, HOCA ALİ EFENDİ SK., HOCALAR SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İRFAN, KADEM, KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KANAAT, KANAAT SK., KARABALIK SK., KARADERE, KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARPUZLUK, KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KEMERLİ SK., KERMANLAR SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KORCAN, KORCAN CD., KOZLU SK., MEKTEPLI, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MÜEZZINOGLU, MÜEZZİN MEHMET SK., MÜEZZİNOĞLU SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., NUSRETIYE IZMIT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ÖZKOÇ SK., PERVANE SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., RAUF EFENDİ SK., RUMELİ SK., SAKARYA SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SEVIL, SEVİL SK., SEYMENBAŞI SK., SİPAHİ SK., SOBACI, SOBACI SK., SÖGÜTLÜK, SUADİYE BAĞDAT CD., SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞİRİNAĞA CD., TABAY, TALIP, TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., ÜÇYOL SK., YAKIN SK., YILMAZLAR SK., YONCALI, YONCALI SK., YUDUM, YUDUM SK., ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.