30 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.04.2024 - 00:40

Güncelleme: 30.04.2024 - 00:40

SAKARYA ilinde 30 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 30 Nisan Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI HANBABA, SEYHLER, ŞEYHLER, UZUNCAORMAN, YAGBASAN, YUKARIÇALICA mahallelerinde 1101., 1101. SK., 1102., 1103. CD., 1103/1, 1104. SK., 1105., 1105. CD., 1105. SK., 1106. SK., 1107. SK., 1108., 1108. CD., 1108. SK., 1108./1, 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1112. SK., 1113. CD., 13716, 1545. SK., 6152 SK., 6153 SK., CAMI/3, CAMI/7, CAMI/9, CAMI_1, CAMI_11, CAMI_13, DEGIRMEN/3, KARGALI DERESİ KÖPRÜSÜ, MACIR SK., MERKEZ_18 SK., PARK İÇİ YOLU, SAKARYA 2. OSB YOLU, SAKARYA_1, SEYHLER, SIRT, SIRT SK., UZUNCAORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, UZUNCAORMAN ORTA, UZUNCAORMAN ORTA SK., UZUNCAORMAN ORTA/1, UZUNCAORMAN ORTA/2, UZUNCAORMAN ORTA/3, UZUNCAORMAN ORTA/4, UZUNCAORMAN/CAMI/10, YAĞBASAN MERKEZ, YUKARIÇALICA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, KIZILCAALI, KIZILCAALİ, MÜEZZİNLER, OKÇULAR, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, SARIBEYLİ, TASOLUK, TAŞOLUK, ULUCAMİ mahallelerinde 29001, 29008, 29009, 29011, 29012, AHMETLER, AHMETLER 2, AHMETLER SK., AHMETLER/1, ALEFLI, ALEFLI/15, ALEFLİ, ALEFLİ SK., FATİH CD., HACI MUHARREMLER, HACI MUHARREMLER SK., HATIPLER, HATİPLER SK., KADIKÖY, KADIKÖY SK., KIZILCAALI MERKEZ, KIZILCAALI MERKEZ/4, KIZILCAALİ KÖYÜ CAMİ İÇİ YOLU, LAZLAR, LAZLAR SK., MADENLER, OKÇULAR, OKÇULAR 36, OKÇULAR SK., OKÇULAR/24, OKÇULAR/34, OKÇULAR/36, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, SARIBEYLİ SK., SUCAFLI, SUCAFLI SK., SUCAFLI/4, SUCAFLI/5, SUCAFLI/6, TASOLUK, TASOLUK KADIKÖY, TASOLUK KADIKÖY/7, TASOLUK KADIKÖY/8, TASOLUK/5, TASOLUK/9, TAŞOLUK, TAŞOLUK SK., Uavtede Yok, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR mahallelerinde DOKUZOLUK, GIRGIRLAR/1, GÜRPINAR/1, KABAKÖY, KABAKÖY/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMANLAR mahallelerinde KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, MANAVLAR, MANAVLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ABDUL KADİR SK., ACI ELMA, ACI ELMA SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECI CD., ADNAN KAHVECİ, ADNAN KAHVECİ CD., AHMET ÇAVUS, ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATILIŞLAR SK., AYDIN SK., BARBAROS SK., BESEVLER, BESEVLER CD., BOZPINAR (YENİCAMİİ) SK., CAMİ SK., DİK SK., ESKİÇEŞME SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., GÜNEY SK., HARMANLIK, HARMANLIK SK., İSTİKLAL CD., KARADENIZ CD., KARADENİZ CD., KARASU, KASIKÇI, KAŞIKÇI SK., KÖSEKAPI, KÖSEKAPI CD., KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, KUYUÜSTÜ SK., M ALBAY SK., NAMIK KEMAL, OSMANPASA CD., OSMANPAŞA CD., PERGEL SK., SAKARYA CD., SAKLI, SEHIT CIHAN DEMIREL, SINANOGLU CAMII, SINANOGLU/1, TURGUT REIS, TURGUT REIS SK., TURGUT REİS SK., TÜTÜNLÜK CD., YENICAMII, YENİ CAMİ CD., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, DURMUŞLAR, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, RESADIYE, REŞADİYE, SEREFIYE, ŞEREFİYE, TASYATAK, YONGALIK mahallelerinde 24230, ABAŞ SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI, ASAGI, ASMALI SK., ASMLAI SK., AŞAĞI, AŞAĞI SK., BAHAR SK., BAHAR_2, BARIŞ, BAYRAK SK., BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, CIVEK, CİVEK SK., ÇIGDEM, DERE_1, DERVIS, DERVİŞ SK., DOĞAN SK., FATMA TEYZE SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, HIZALLAR, MENEKŞE SK., MERCAN, MERKEZ SK., MERKEZ_1, ORTA MAHALLE, ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI), ORTA MAHALLE CD., PINAR, RESADIYE, REŞADİYE, REŞADİYE SK., SAMANPAZARI, SARMAŞIK SK., SEREFIYE, ŞEREFİYE, ŞEREFİYE SK., ŞİFA SK., TAŞBURUN SK., TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TEPE SK., TEPE SK., TEPE_1, UGUR_1, UĞUR SK., UĞUR_1, YAGMUR, YAĞMUR, YAPRAK, YILDIZ, YONGALIK, YONGALIK SK., YUKARI, YUKARI HAMAM, YUKARI HAMAM SK., YUKARI SK., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Nisan Salı 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde AKYAZI / TOPÇUSIRTI, ANKARA, ANKARA (TOPÇUSIRTI), ANKARA (TOPÇUSIRTI) CD., CENGIZ (KUZULUK), CENGİZ SK., ÇİÇEK SK., IHLAMUR SK., ISIK(KUZULUK), IŞIK SK., KORU SK., KUS, KUŞ SK., KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, LEYLAK SK., MADENSUYU SK., MELEK SK., OMAY (KUZULUK), OMAY SK., REŞİTBEY SK., TASBURUN_1, TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., YAĞMUR SK., YASEMIN, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 30 Nisan Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, BOZTEPE, DURMUSLAR, GÖKÇELER, GÜVENÇLER, KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, MANSURLAR, TASAGIL, TASBURUN, TAŞBURUN mahallelerinde 26136, 4008, 4011 SK., ADA CD., AKASYA, AKASYA SK., BELDİBİ, BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FABRIKA, FABRİKA, FIDAN, FİDAN SK., GAZI (KUZULUK), GAZİ SK., GÖKÇELER SK., GÖL, GÖL SK., GÜL (KUZULUK), GÜVENÇLER, GÜVENÇLER SK., HANEDAR SK., IPEK, KANSU, KANSU SK., KARANFIL_1, KARANFİL SK., KARSI, KARŞI, KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAHMUTOĞLU SK., MAVİ SK., MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_3, MEVLANA, MEVLANA SK., NİLÜFER SK., OFLU SK., PAPATYA SK., SAHINLER, SAMANPAZARI SK., ŞAHİNLER SK., TASAGIL, TASAGIL SK., TASBURUN, TASBURUN SK., TAŞAĞIL, TAŞAĞIL KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞAĞIL SK., TAŞBURUN, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TOPÇUSIRTI, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YANIK SK., YAZAKISA, YENI, YENİ SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1406. SK., 1407. SK., 1504. SK., 1505., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1512. SK., 1513. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 30 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1512., 1513./1, 1514., 1514. SK., 1516., 1517. SK., 1518., 1518. SK., 1531, ADLİYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 30 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 2.GEÇIT SK., 2.GEÇİT SK., 38., 38. SK., 41. SK., 45. SK., 47. SK., 49. SK., ALİ KOÇ SK., BAHÇE SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., ÇIKMAZ SK., DÖNER SK., HASAN TAHSİN SK., KISA SK., KOTUK SK., MESE SK., MEŞE SK., OLUK SK., SARP, TEPE, ÜVEZ SK., VATAN SK., YENI CD., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 30 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde 360. SK., BAĞLAR CD., OGUZHAN, OĞUZHAN SK., PARK SK., SAFRANCIK SK., ŞEN SK., YAVUZ SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 30 Nisan Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI SAKARYA, KOZLUK mahallelerinde 49 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, BAŞAK TRAKTÖR, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.