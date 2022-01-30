30 yıl hapis cezasıyla 10 yıldır aranıyordu, yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, işlediği 3 ayrı suçtan hakkında toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakalama kararı olan kişiler hakkında çalışmalarını sürdüren ekipler, sürekli kılık kıyafet değiştiren ve yurt dışına kaçtığı tahmin edilen Serdar Z.'nin (33), Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi.
Şüphelinin Doğanpınar Mahallesinde saklandığı eve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Edincik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle gün aydınlanınca operasyon düzenlendi. Z. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
30 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR
Hakkında, nitelikli cinsel saldırı´suçundan 12 yıl 6 ay, birden fazla kişi tarafından silahla yağma´ suçundan 10 yıl, `cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere, toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serdar Z., tutuklanarak Bandırma 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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