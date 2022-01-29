Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri böyle yakalandı!

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2022 Cumartesi, 12:10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri böyle yakalandı!

İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri böyle yakalandı!

Toplam 11 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri böyle yakalandı!

Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 11 şahıs tespit edildi. 

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri böyle yakalandı!

Operasyonda kasten öldürme eylemini gerçekleştiren Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 11 şahıs 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri böyle yakalandı!

Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Öte yandan Kadir Yasak'ın Büyükçekmece'de günü birlik bir evde yakalandığı öğrenildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri böyle yakalandı!

ERKEN'DEN YENİ PAYLAŞIM

Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinin yakalanmasının ardından eşi Ece Erken'den yeni bir paylaşım geldi.

Katillerin yakalanma anına ait görüntülerini paylaşan Erken, "Allah'ım şükürler olsun rabbim" notunu düştü. 


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