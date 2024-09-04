30 yıl hapisle aranan şüpheli, ranzanın altında yakalandı: 'Faruk, ne yapıyorsun, nasılsın?'

Bursa'da polis ekipleri, hakkında 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Pek'i (25), evinde ranzanın altındaki halının arkasına saklanırken yakaladı.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:23
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Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında 39 ayrı suç kaydı olan, 'hırsızlık' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Pek'i yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin Şükraniye Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit eden ekipler, savcılık izninin ardından harekete geçti. Dün sabah saatlerinde eve baskın düzenleyen ekipler, aramalara rağmen şüpheliyi bulamadı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ekipler, odadaki ranzanın alt kısmının önünde rulo halinde duran halıyı fark etti. Halı çekildiğinde ranzanın altına saklanan şüpheli bulundu. Şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gözaltına alınan Faruk Pek, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. 


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