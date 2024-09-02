Bursa'da korkunç cinayet: 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı Suriyeli genci 12 bıçak darbesiyle öldürdü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Hani K. (23), tartıştığı 16 yaşındaki Efe G. tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürüldü.
İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Arap Cami Sokak'ta saat 00.30 sıralarında Efe G. ile Suriye uyruklu Hani K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyürken Efe G., yanındaki bıçakla Hani K.'yı yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Hani K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 yerinden bıçaklandığı öğrenilen Hani K., doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Efe G.'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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