30 yıl sonra Bambus Plajı Antalya halkının

Yayınlanma: 13.07.2024 - 16:43

Güncelleme: 13.07.2024 - 16:43

Falez sahil bandında ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ statüsüne sahip koyda yer alan plaj, 1994 yılından sonra özel şirketlerin işletmesine verildi.

Muratpaşa Belediyesi, Ümit Uysal'ın belediye başkanı seçildiği Mart 2014 seçimlerinin ardından Bambus Plajı da dahil Lara kıyı bandında halk plajları kurulması için gerekli çalışmalara başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, yıllar içinde 5 noktaya izin verirken Bambus Plajı'na ilişkin başvurular çeşitli gerekçelerle reddedildi.

Plaj, 2015'te kaçak inşaatlarıyla gündeme geldi. Doğa harikası koydaki kaçak yapılar, Muratpaşa Belediyesi’nin hazırladığı raporda tam 2 sayfa boyunca anlatıldı. Denizden kepçe ve paletli ekskavatör getirildiği ve falezlere beton döküldüğü raporda yer aldı.

KAÇAKLARLA MÜCADELE

Nisan 2016’da belediye plajda yıkım başlattı. Ekipler 5 saatlik uğraşın sonucunda ancak 2 metrekarelik betonu sökülebildi. Bunun üzerine yoldan 30 metre aşağıda bulunan plaja vinçle iş makineleri indirildi. Korunması gereken falezlerin demir profillerle kaplandığı, kayalıklara duvar örüldüğü ve plajının moloz doldurularak genişletildiği ortaya çıktı. Plajdaki beton ancak 1 haftada sökülebildi.

İHALE EDİLEN PLAJIN İHALEYİ İPTAL DAVASINI MURATPAŞA BELEDİYESİ KAZANDI

Muratpaşa Belediyesi, yıkımın ardından, kent hafızasının bir parçası olan plajı kente kazandırmak için Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na onlarca kez başvuruda bulundu.

Başvurular sonuçsuz kalırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı plajın işletmesini Kasım 2022’de ihale etti. İhaleyi yıllık 1 milyon 910 bin lira kira bedeli karşılığı bir şirket alırken belediye de ihalenin iptali için dava açtı. Ankara 6. İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etti.

HALKA AÇILACAĞI İLAN EDİLİNCE GERİLİM BAŞLADI

Başkan Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda belediyenin 5 plajı için düzenlenen mavi bayrak töreninde Bambus plajının halka açılacağını söyledi. Muratpaşa Belediyesi alanda düzenleme ve temizlik çalışmalarına başlarken iptal edilen ihalenin sahibi olan şirket alana giriş çıkışları engellemek için lüks otomobilleri, yat taşımacılığında kullanılan TIR’ları bölgeye yığdı.

AKP Muratpaşa İlçe Başkanlığı ihalesi iptal olduğu için plajı işletme imkanını kaybeden şirket arasındaki bu gerilime dahil oldu ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Bambus Plajı’na halk adına el koyuyoruz” açıklamasını eleştirerek, belediyeyi yeni yapılacak ihale sürecini beklemeye davet etti.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONU, PLAJI MURATPAŞA BELEDİYESİ’NE TAHSİS ETTİ

Gerilim tırmanırken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Belediye Meclisi’nde üyesi olan partilerle temasa geçerek Bambus Plajı’nın halka açılması için talep ettiği desteği AKP Muratpaşa İlçe Başkanlığı’nın yaptığı “yeni ihale sürecini bekle” tavsiyesini veren açıklamasına rağmen AKP İl Başkanlığı dahil olmak üzere aldı.

Dün de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun Muratpaşa Belediyesi’nin alanın tahsisi için yaptığı başvuruyu kabul ettiği ve plajın belediyeye tahsis edildiği açıklandı.

İHALESİ İPTAL OLAN ŞİRKET ARAÇLARIYLA PLAJ GİRİŞİNİ KAPATMAKTAN VAZGEÇMİYOR

Plaj açılışında kent sakinleri tarafından alkışlarla karşılanan Başkan Uysal, Bambus’un halka açılması konusunda kentte siyaset üstü bir konsensüs oluştuğunu söyledi.

Belediyenin çalışmalarını engellemek için plaj önündeki geçitleri kapatan araçların hala orada olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal şöyle konuştu:

“Plajın girişinde bazı araçlar görüyorsunuz. Hiçbir hukuka dayanmadan ‘Geçmişte bir ihale aldım. İptal edildi ama yine de burası benim’ gibi yaklaşan çevrelerin araçları orada duruyor. Kamusal sahanın kullanımını engelleme cesareti gösteriyor. Sıfır hukuk, hiç bir dayanak yok ama bekliyorlar. Bununla ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Bu hafta içinde somut gelişmeler olacaktır.”