Antalyaspor'da Alex de Souza krizi: Temsilcisini çağırdı!

Yayınlanma: 13.07.2024 - 15:05

Güncelleme: 13.07.2024 - 15:08

Burdur kampında Fenerbahçe taraftarlarının isteği üzerine yıllarca formasını giydiği sarı-lacivertli takımın formasına imza atan Alex de Souza'ya Antalyaspor Kulübü tepki gösterdi.

Alex de Souza, Antalyaspor'un yaptığı "Takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının teknik direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük" açıklaması üzerine temsilcisini Türkiye'ye çağırdı.

FESİH MADDESİ YER ALIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Alex de Souza'nın sözleşmesinde '10 Temmuz 2024 tarihine kadar Transfer tahtası açılmazsa; Antalyaspor'a tazminat ödemeden tek taraflı sözleşmesini feshedebilir' maddesi bulunuyor.