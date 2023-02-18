30 yıllık 14 bina 835 kişiye mezar oldu
7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yan yana bulunan ve depremde yıkılan 30 yıllık 14 bina, 835 kişiye mezar oldu. Bloklar halindeki binaların enkazından sadece 10 kişi canlı çıkarıldı.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar ala Gaziantep’in İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yan yana bulunan ve 14 blok halindeki Müge ile Serap apartmanları da art arda yıkıldı.
SADECE 10 KİŞİ CANLI ÇIKTI
1993 yılında 6 katlı olarak yapılan 14 bina toplam 835 kişiye mezar oldu. Toplamda 845 kişinin yaşadığı binalardan 3’ü çocuk toplam 10 kişi canlı olarak kurtarıldı.
Müge ve Serap apartmanlarının 10 metre yanında bulunan ve 25 yıllık Hacı Ali Öztürk Cami ve minaresi de depremde yerle bir oldu.
Namaz vakti olmaması nedeniyle cami enkazında kalan olmadığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arama kurtarma ekipleri neden geri döndü?
- Arınç YSK'ye yetki verdi!
- Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti
- 'Depremzede çocuk' fetvası!
- MTA Diri Fay Hattı Haritası güncellendi!
- Can kaybımız artıyor!
- 'İnsanların ekmek kadar onura da ihtiyacı var'
- Haluk Levent AHBAP’ı hedef alan trollere yanıt verdi
- AKP'den 'seçim' tartışmalarına ilişkin yeni açıklama
- 'Bu yardımı alın terimle millete hibe ettim'