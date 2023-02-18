30 yıllık 14 bina 835 kişiye mezar oldu

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 14:44

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 14:47

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar ala Gaziantep’in İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yan yana bulunan ve 14 blok halindeki Müge ile Serap apartmanları da art arda yıkıldı.

SADECE 10 KİŞİ CANLI ÇIKTI

1993 yılında 6 katlı olarak yapılan 14 bina toplam 835 kişiye mezar oldu. Toplamda 845 kişinin yaşadığı binalardan 3’ü çocuk toplam 10 kişi canlı olarak kurtarıldı.

Müge ve Serap apartmanlarının 10 metre yanında bulunan ve 25 yıllık Hacı Ali Öztürk Cami ve minaresi de depremde yerle bir oldu.

Namaz vakti olmaması nedeniyle cami enkazında kalan olmadığı belirtildi.