300. ‘Kara’ günde Barbaros’ta eylem

CHP’nin ‘millet iradesine sahip çıkıyor’ mitinglerinin 81’incisi dün İstanbul Beşiktaş’ta yapıldı.

Başta Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat olmak üzere tutuklu başkanlara özgürlük istendi. 19 Mart’ın üzerinden 300 kara gün geçtiğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barbaros Meydanı’ndaki eylemde soğuk havaya karşın binlerce yurttaşa seslenerek “Asgari ücret, emekli maaşı artsın, esnafın yüzü gülsün diye mücadele ediyoruz. Buradan ant içerim: iktidarımızda AKP’lisi, MHP’lisi, İYİ Partilisi hep birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu AKP’nin İBB karşıtı afiş kampanyasına, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine gönderme yaparak “Şimdiden KAYBETME kampanyanız hayırlı olsun. İstanbul’da millet sizi hayatından sildi, şimdi sıra Türkiye’de” diye seslendi.

"BEKLENİLECEK BİR HASTALIK DEĞİL"

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Çalık ile Kahraman’ın sağlık durumları ve Bülent Arınç’ın bu konudaki açıklamalarıyla ilgili soru üzerine “Murat Çalık’ın, Tayfun Kahraman’ın hastalığı, cezaevi şartlarında beklenilecek bir hastalık değil. Çalık için yazılan rapor ilk rapor tahliyesi için yeterliydi ve tüm kamuoyu bunu bekliyordu. Yüreğimiz ağzımızda şimdi yine o laboratuvarın sonucunu bekleyeceğiz. Çalık’ın annesinin halini görüp de yüreği sızlamayan yoktur. O iddianamedeki iddialara bakıldığında Murat Çalık’ın beraat edeceği de ortada. Artık bir yerden sonra aklıselimin, vicdanın hakim olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

‘NE KÖTÜLÜK YAPTILAR?’

Özel, Kahraman’la ilgili de “Eşinden aldığım haber, kortizon yüklemesini yapmışlar, başka yatan hastalara yer açmak için 15 günlüğüne cezaevine yollayacaklar, cezaevinde yatacak. 15 gün sonra tekrar gelecek ve tedavisi devam edecek. Şimdi AYM’nin önünde ikinci bir başvuru var. Karara uyulmaması yönünden. Anayasa Mahkemesi’nin bunu oybirliğiyle, geçmiş uygulamaları gibi hızla karar bağlamasını ve bu karara uyulması için yeniden hem mahkemeye yollamasını, orası uymazsa da artık görev Yargıtay’da olacak malum. Bu süreci takip ediyoruz. İsyan etmemek elde değil“ tepkisini gösterdi.