308 internet sitesine 'erişim engeli'

Jandarmanın sanal devriyesinde yasa dışı bahis siteleri ve dolandırıcılık faaliyeti yaptığı tespit edilen internet sitelerine erişim engeli sağlanırken, 3 "nitelikli dolandırıcılık" suçu aydınlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:00
308 internet sitesine 'erişim engeli'
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17 Mart’ta başlatılan sanal devriye faaliyetleri neticesinde, bin 451 sosyal medya ve URL adresinde inceleme gerçekleştirildi.

'OLTALAMA' YÖNTEMİ

Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 258 internet sitesi ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 49 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, "oltalama/phishing" yöntemi ile dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1 internet sitesi ise USOM’a bildirilerek erişim engellemesi sağlandığı aktarıldı.

7 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Ayrıca, 17 ile 24 Mart tarihleri arasında meydana gelen "faili meçhul siber olayların aydınlatılması" neticesinde Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde 3 nitelikli dolandırıcılık suçu Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldığı bildirildi.

Söz konusu 3 faili meçhul olayı işlediği tespit edilen 7 kişi hakkında adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.


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