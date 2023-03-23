ÖSYM duyurdu: 2023-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı!
2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 Nisan tarihinde düzenlenecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı.
ATANMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-MSÜ'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
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