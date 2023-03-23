ÖSYM duyurdu: 2023-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı!

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı.

AA
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 15:05
ÖSYM duyurdu: 2023-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı!
Abone Ol google-news

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 Nisan tarihinde düzenlenecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı.

ATANMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-MSÜ'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.


milli savunma üniversitesi ösym sınav

İlgili Haberler

2023 MSÜ Sınavı ne zaman, ertelendi mi? MSÜ Sınavı'nın geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?

2023 MSÜ Sınavı ne zaman, ertelendi mi? MSÜ Sınavı'nın geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?
MSÜ sınavının başvuruları başladı mı? MSÜ sınavına nasıl başvuru yapılır?

MSÜ sınavının başvuruları başladı mı? MSÜ sınavına nasıl başvuru yapılır?
Kuleli Askeri Lisesi binası yeniden faaliyete geçti: Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri eğitim görüyor

Kuleli Askeri Lisesi binası yeniden faaliyete geçti: Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri eğitim görüyor

En Çok Okunan Haberler