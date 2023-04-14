30'dan fazla kişiye mezar olmuştu... Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın yapı sahibi ve müteahhidi Mahmut Nedim Evli tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar devam ediyor.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında, kentte yıkılan ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın yapı sahibi ve müteahhidi Mahmut Nedim Evli, Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.
Kente getirilerek adliyeye sevk edilen Evli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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