31 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 31 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Erzurum, Adana, Osmaniye ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği de tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 35°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 33°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 33°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 34°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 31°C
Az bulutlu
KASTAMONU 35°C
Az bulutlu
SİNOP 30°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 38°C
Az bulutlu
SAMSUN 31°C
Az bulutlu
TOKAT 37°C
Az bulutlu
TRABZON 31°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ezurum'un kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 36°C
Az bulutlu
VAN 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 38°C
Az bulutlu ve açık
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