31 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 31 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Erzurum, Adana, Osmaniye ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği de tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 07:25
31 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

EDİRNE 35°C

Az bulutlu ve açık 

İSTANBUL 33°C

Az bulutlu ve açık 

KIRKLARELİ 35°C

Az bulutlu ve açık 

SAKARYA 36°C

Az bulutlu ve açık 

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

A.KARAHİSAR 33°C

Az bulutlu ve açık 

DENİZLİ 36°C

Az bulutlu ve açık 

İZMİR 34°C

Az bulutlu ve açık 

MANİSA 36°C

Az bulutlu ve açık 

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

ADANA 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

ANTALYA 31°C

Az bulutlu ve açık 

HATAY 33°C

Parçalı bulutlu 

MERSİN 33°C

Parçalı bulutlu 

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

ANKARA 36°C

Az bulutlu ve açık 

ESKİŞEHİR 35°C

Az bulutlu ve açık 

KONYA 34°C

Az bulutlu ve açık 

SİVAS 33°C

Az bulutlu ve açık 

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

BOLU 31°C

Az bulutlu 

KASTAMONU 35°C

Az bulutlu 

SİNOP 30°C

Az bulutlu 

ZONGULDAK 28°C

Az bulutlu 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

AMASYA 38°C

Az bulutlu 

SAMSUN 31°C

Az bulutlu 

TOKAT 37°C

Az bulutlu 

TRABZON 31°C

Az bulutlu 

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ezurum'un kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

ERZURUM 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

KARS 29°C

Parçalı ve az bulutlu 

MALATYA 36°C

Az bulutlu 

VAN 26°C

Parçalı ve az bulutlu 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

DİYARBAKIR 38°C

Az bulutlu ve açık 

GAZİANTEP 36°C

Az bulutlu ve açık 

SİİRT 36°C

Az bulutlu ve açık 

ŞANLIURFA 38°C

Az bulutlu ve açık


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