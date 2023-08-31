31 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 31.08.2023 - 07:25

Güncelleme: 31.08.2023 - 07:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 35°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 33°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 33°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 34°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 31°C

Az bulutlu

KASTAMONU 35°C

Az bulutlu

SİNOP 30°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 38°C

Az bulutlu

SAMSUN 31°C

Az bulutlu

TOKAT 37°C

Az bulutlu

TRABZON 31°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ezurum'un kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 36°C

Az bulutlu

VAN 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 38°C

Az bulutlu ve açık