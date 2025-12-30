Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.12.2025 11:25:00
Yeni yıla kısa bir zaman kala yurttaşlar yılbaşı programlarını yapmaya başladı. Peki, 31 Aralık Çarşamba yarım gün mü olacak? 31 Aralık Çarşamba tatil mi? 31 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi?

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte, 31 Aralık Çarşamba gününün resmi tatil olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Image

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Türkiye’de 31 Aralık Çarşamba günü resmi tatil değildir. 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde kamu ve özel sektörde mesai saatleri normal şekilde devam edecektir.

31 ARALIK’TA OKULLAR TATİL Mİ, YOKLAMA ALINACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 31 Aralık Çarşamba günü okullar tatil değildir. Eğitim ve öğretim tam gün olarak devam edecek ve yoklama alınacaktır.

Okullar, 1 Ocak Perşembe günü yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacaktır.

