31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme işlemleri tamamlandı!
ÖSYM, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 31 bin 600 sağlık personelinin Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesine ilişkin sonuçları (KPSS-2023/5) açıklandı.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA YERLEŞTİRİLDİLER!
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM'nin istatistiklerine göre; ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde 31 bin 600 sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirildi.
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