31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme işlemleri tamamlandı!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 16:48

Güncelleme: 11.04.2023 - 16:49

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 31 bin 600 sağlık personelinin Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesine ilişkin sonuçları (KPSS-2023/5) açıklandı.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA YERLEŞTİRİLDİLER!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM'nin istatistiklerine göre; ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde 31 bin 600 sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirildi.