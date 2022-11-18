Son Dakika: Fahrettin Koca'dan sağlık personeli alımı açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başvuru tarihleri ve kadro branş dağılımı gibi bilgilerin bulunduğu başvuru kılavuzlarının İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listelerin ÖSYM'ye gönderildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2022 Cuma, 10:19
Son Dakika: Fahrettin Koca'dan sağlık personeli alımı açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, personel alımıyla ilgili "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" dedi.


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