31 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:29

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:29

SAKARYA ilinde 31 Ekim Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BAYIR, BIRINCI SK., ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKRAMIYE, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, İKİNCİ SK. SOKAK, İLMİYE CD., KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, NAILIYE, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE CD., POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, IKINCISK./1, ILK, ILMIYE/2, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAİLİYE, NAİLİYE SK., POLAT, POLAT 1/3, POLAT CD., SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ZEYNEL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, CEBEK, CEBEK 1, CEBEK SK., CEBEK/13, CEBEK/17, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GÜRPINAR/1, ISTIKLAL, İMAMLAR SK., KABAKLAR, KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4007, ZIAHMET MERKEZ, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR, IMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, HAYALLER, HAYALLER SK., HAYALLER/3, IMAMLAR, IMAMLAR/1, IMAMLAR/15, KABAKÖY, KABAKÖY SK., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN, UZUNALAN 14, UZUNALAN 17, UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/19, ZIAHMET 4005, ZIAHMET 4006 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK mahallelerinde CEBEK 26 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 8033 SK., 8056 SK., 8058, 8058 SK., 8060, 8060 SK., 8062, 8068, 8070, 8072, 8072 SK., 8078, 8078 SK., 8080, 8080 SK., 8080. SK., 8086, 8086 SK., 8088, 8089 SK., 8097, 8097 SK., 8099, 8099 SK., 8105, 8107 SK., 8115, 8115 SK., 8115. SK., 8117, 8117 SK., 8117. SK., AKYAZI TOKİ, BURCU SİTESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE CUMHURIYET, ALTINDERE OSMANAĞA mahallelerinde ALTINDERE SK., BAKIRCILAR, BAKIRCILAR SK., BIÇKIDERE SK., CAMİİ SK., CUMHURIYET (GÜNDOGAN), CUMHURİYET, GAZI (ALTINDERE), GAZİ SK., GENERAL ENGİN HOŞ SK., İMAM SK., KANARYA SK., SEHIT ISMAIL SARI, SERÇE SK., ŞEHİT İSMAİL SARI SK., TAŞPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 31 Ekim Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YONGALIK mahallelerinde YONGALIK, YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 31 Ekim Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE mahallelerinde AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 31 Ekim Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 124 SK., 125 SK., 126 SK., 128 SK., 129 SK., 131 SK., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INCILLI, KUZULUK mahallelerinde 1003 SK., 1004 SK., 1016, 1018 KÜME EVLER, 1020 KÜME EVLER, 1021-, 1024, 1025 KÜME EVLER, 1026, 1027 KÜME EVLER, 1032, ESKİ ADAPAZARI CD., KIZILCIK, KIZILCIK CD., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., TAŞPINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BURNAZ SK., DAG, HACI SK., KURUDERE, KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD., KÜÇÜK SK., MEZARLIK, ORTA-, SEHIT VEYSEL SAYGILI, ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, VATAN 1 SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INCILLI, KARAPINAR, KUZULUK mahallelerinde 1018, 1020, 1021 KÜME EVLER, 1026 KÜME EVLER, 1027 KÜME EVLERİ, 1032 KÜME EVLER, 1034, ADAPAZARI KARASU YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., TASPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALÖVEZ, KÖRFEZ, PARALI, YASSIGEÇIT, YUVALIDERE mahallelerinde ABBAS HOCA, ABBAS HOCA SK., BEDİR SK., BEYAZIT, ÇAKAL ÇESME, ÇAKAL ÇEŞME SK., ÇANAK, ÇANAK SK., ÇATALÜVEZ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇIKMAZ-, ÇIKMAZ SK., DAĞ, DOGU, DOĞU CD., FIRIN, FIRIN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GÜL-, GÜL SK., HACI ARİF SK., HEMSIN, HEMŞİN SK., HENDEK, KARACAOĞLAN SK., KARAOĞLAN SK., KARSI, KARŞI, KARŞI SK., KAZIM HOCA, KAZIM HOCA SK., KEMER, KEMER CD., KUZULUK, KÜLTÜR/1, LALE-, MEDILLI, MEDİLLİ SK., OKUL-, OKUL SK., ORTA SK., OSMAN GAZI, PARALI KÖYÜ İÇ YOLU, PAZAR SK., PAZAR_2, SAKARYA CD., SAKARYA_2, SÜMBÜL SK., TÜRBE SK., UZUN CD., YAVUZ SK., YENI, YENI_7, YENİ SK., YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, TEPETARLA mahallelerinde ASAGI, AŞAĞI SK., DEGIRMEN, HENDEN, HENDEN SK., NEHİRBOYU, SAKARBOYU, SAKARBOYU SK., SAZ, SAZ SK., SULTAN, TEPE, TEPE SK., TEPE1, TEPETARLA KÖYÜ İÇ YOLU, TEPETARLA KÖYÜ YOLU, TÜRKKÖYÜ, TÜRKKÖYÜ SK., YUKARI, YUKARI 9, YUKARI. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 521 NOLU, 521 NOLU SK., 523 NOLU SK., 529 NOLU, 532 NOLU SK., 533 NOLU, 533 NOLU SK., 535 NOLU SK., 536 NOLU SK., 541 NOLU SK., 543 NOLU SK., 544 NOLU SK., 553 NOLU SK., BATUR SK., EFE, OĞUZ. SK., TANER SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 1527 NOLU SK., 1528 NOLU SK., 1529 NOLU SK., 1530 NOLU SK., ADNAN MENDERES CD., HACER SK., HAYIRLI, HAYIRLI SK., PAPUÇÇULAR, PAPUÇÇULAR CD., ROYAL SİTESİ İÇİ YOLU, SAVUL SK., SAYDAM SK., TOR SK., TÜTÜNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 31 Ekim Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 526 NOLU, 526 NOLU SK., 528 NOLU, 529 NOLU SK., 530 NOLU SK., 577 NOLU SK., 578 NOLU SK., 579 NOLU SK., MALTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde BEŞKÖPRÜ SK., MALTEPE CD., ÖNDEREVLERI, ÖNDEREVLERİ SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 31 Ekim Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 511 NOLU SK., 512 NOLU SK., 513 NOLU SK., 514 NOLU SK., 525 NOLU, KARABAYIR SK., YARGIÇ SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 31 Ekim Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 527 NOLU SK., 528 NOLU SK., 531 NOLU SK., 545 NOLU SK., 554 NOLU, AYIRAN SK., MÜRSEL, MÜRSEL SK., ÖNER, ÖNER SK., ULUDAG sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 31 Ekim Perşembe 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 542 NOLU SK., 546 NOLU, 547 NOLU SK., 548 NOLU SK., 549 NOLU, 549 NOLU SK., 550 NOLU, 550 NOLU SK., 551 NOLU SK., 554 NOLU SK., OGUZ., SERHAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 5 NOLU SK., 5002 SK., 5004 SK., 5006, 5006 SK., 5037, 6 NOLU, 6 NOLU SK., 7 NOLU SK., ÇİLEK SK., GONCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER mahallelerinde 901 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLAR mahallelerinde 7083 SK., 7085 SK., 7093 SK., 7108 SK., 7110, 7110 SK., 7114 SK., 7118 SK., TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLAR mahallelerinde 7116 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 31 Ekim Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3057. SK., 3060., 3060. SK., BEŞKÖPRÜ CD., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU CD., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 31 Ekim Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 370. SK., 374., 399. SK., 403. SK., 5. CD., AHMET YESEVİ SK., KALENDER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, YAZLIK mahallelerinde 20. CD., 4600., 4601., 4601. SK., 4602., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4605. SK., 822. SK., ARALIK, ARALIK CD., ERİŞ SK., FERIK, FERIK CD., FERİK CD., GÖKÇEÖREN, GÖKÇEÖREN CD., ISMET OCAKLI, İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KILINÇ, KILINÇ SK., SAKARYA SÜRÜCÜ KURSU DİREKSİYO, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT, SORGUT SK., ŞEHİT M KARABAŞOĞLU CD., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD., YÜNÜAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 2405., 4600. SK., EVREN, FİRUZE SK., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KURTULUS, KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, SAFIR, SAFİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMBEY, HACİMBEY mahallelerinde ADAPAZARI DÜZCE YOLU, HABRAK, HABRAK/1, MERKEZ_13 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCIL mahallelerinde DOĞANCIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY mahallelerinde ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, KURTLAR, KURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOSMANLAR, ILICA mahallelerinde 3105., 3304., 3305, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ALADDİN SEZER CD., EMEK, İMAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ABDÜLHAMITHAN, EMIR SULTAN, EYÜP SULTAN, GELİŞİM SK., METEHAN, METEHAN CD., PROF. DERYA DINÇER, SOMUNCUBABA, SOMUNCUBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde DR. SERDAR SERDAROGLU, GEDİZ SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MÜEZZİNZADE SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde HAMİ SK., KAVAKDİBİ SK., KAZIM KARABEKİR SK., KILIÇ ASLAN SK., KONAK CAD.2.GEÇIT, MEHMET AKIF CD., MEHMET AKİF CD., MELTEM SK., MIMAR SINAN CD., PAMUKOVA BELEDİYE PARKI İÇİ YO, SAKIN, SAKİN SK., SEMERCILER SK., SEMERCİLER SK., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., UGURLU SK., UĞURLU SK., YAHYA KEMAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde TURGUT REIS, TURGUT REİS SK., ZIYA GÖKALP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde IMREN, KARDEŞ SK., SARAY SK., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde BOTANİK SK., FOTO SK., MEVLANA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK, YENİCE mahallelerinde ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., NENE HATUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.