Yayınlanma: 23.03.2025 - 09:43

Güncelleme: 23.03.2025 - 09:43

İstanbul Büyükşehir Belediyei'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan belediye çalışanları hakkında kararlar açıklanıyor. Gözaltına alınan iş insanı Hakan Karanis'in tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor. Peki, Hakan Karanis kimdir, ne iş yapıyor? Hakan Karanis tutuklandı mı?

HAKAN KARANİS KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı olduğu bilinen Hakan Karanis, eğitim hayatında da İmamoğlu ile yollarının kesiştiği isimlerden biridir.

EKREM İMAMOĞLU İLE HAKAN KARANİS’IN BAĞLANTISI NEDİR?

Hakan Karanis, daha önce yaptığı açıklamalarda Ekrem İmamoğlu ile lise yıllarından itibaren arkadaş olduklarını ve birlikte büyüdüklerini dile getirmiştir. Bir röportajında “Ben başbakan olacağım, sen de benim yardımcım olacaksın” sözleriyle İmamoğlu’nun siyasete ilgisinin erken yaşlardan itibaren olduğunu ifade etmiştir.

HAKAN KARANİS TUTUKLANDI MI?

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Alper Aydın, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Sarıbaş, Mete Sarısaltuk, Murat Abbas, Serdar Haydanlı, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Ahmet Köksal, Hakan Karanis ve Tuncay Yılmaz tutuklandı.