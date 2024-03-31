31 Mart İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İstanbul ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. İstanbul'da 31 Mart Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte İstanbul mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 31.03.2024 - 01:53
31 Mart İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Abone Ol google-news

İstanbul ilinde 31 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Siyam ikizlerinden birinin evlendiği ortaya çıktı!

Siyam ikizlerinden birinin evlendiği ortaya çıktı!
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Sancaktepe'de 'seçim rüşveti' iddiası: AKP'li başkandan oy karşılığı 'alışveriş kartı'

Sancaktepe'de 'seçim rüşveti' iddiası: AKP'li başkandan oy karşılığı 'alışveriş kartı'
Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu

Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu
Ukraynalı üst düzey askeri yetkiliye soruşturma: Skandal görüntüler sızdırıldı!

Ukraynalı üst düzey askeri yetkiliye soruşturma: Skandal görüntüler sızdırıldı!
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Yerel seçime saatler kala seçim yasaklarının ayrıntıları

Yerel seçime saatler kala seçim yasaklarının ayrıntıları
Oy kullanma saatleri hangi illerde farklı?

Oy kullanma saatleri hangi illerde farklı?