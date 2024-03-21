31 Mart Seçim görevleri neler, görevli yerleri açıklandı mı? Seçim görevlisi ücreti ne kadar?

Seçim görevleri, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde, seçimlerde görev alacak kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Seçim görevleri neler, görevli yerleri açıklandı mı? Seçim görevlisi ücreti ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:19
31 Mart Seçim görevleri neler, görevli yerleri açıklandı mı? Seçim görevlisi ücreti ne kadar?
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan 2024 yerel seçim takvimine göre, seçimde görev alacak kişilerin yerleri açıklandı. Peki, 31 Mart Seçim görevleri neler, görevli yerleri açıklandı mı? Seçim görevlisi ücreti ne kadar?

SEÇİM GÖREVLİLERİ NASIL SORGULANIR?

31 Mart 2024 Yerel Seçim görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Sandıklarda görev alacak memurları seçim işlemleri,takvimine göre 23-24-25 Şubat tarihlerinde tamamlandı.

Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkları sorgulama işlemi e-Devlet sayfası üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. E-devlet sayfasına TC kimlik numaraları ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra ‘Yurt içi seçim görevlendirme bilgisi sorgulama’ hizmeti kullanılacak.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık görevlerilerin, 2024 seçimlerinde ne kadar ücret alacağı, görev almak için bekleyen kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.

2024 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,760871 x 2000 = 1521,74 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

  • Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması
  • Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi
  • Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması
  • Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
  • Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi
  • Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.

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