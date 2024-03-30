31 Mart seçim günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 30.03.2024 - 17:03

Güncelleme: 30.03.2024 - 17:03

Türkiye yarın sandık başına gidiyor. 31 Mart yerel seçimlerinin yapılacağı Pazar gününde yurttaş oylarını kullanacak. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Pazar günü yurtta bahar havası etkili olacak.

İstanbul’da 31 Mart Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklıkların 10 - 19 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Ankara’da soğuk hava geride kalırken termometreler 24 dereceyi gösterecek.

İzmir’de ise sıcaklıkların 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Diğer illerde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

Kayseri: Az bulutlu ve açık, en düşük 8, en yüksek 23 derece,

Antalya: Az bulutlu ve açık, en düşük 15, en yüksek 26 derece,

Erzurum: Az bulutlu, en düşük 2, en yüksek 16 derece,

Trabzon: Az bulutlu, en düşük 11, en yüksek 17 derece,

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek hava sıcaklığı 24 derece