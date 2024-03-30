31 Mart seçim günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Mart seçim günü hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt geneli parçalı ve az bulutlu olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 17:03
31 Mart seçim günü hava nasıl olacak?
Abone Ol google-news

Türkiye yarın sandık başına gidiyor. 31 Mart yerel seçimlerinin yapılacağı Pazar gününde yurttaş oylarını kullanacak. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Pazar günü yurtta bahar havası etkili olacak.

İstanbul’da 31 Mart Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklıkların 10 - 19 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Ankara’da soğuk hava geride kalırken termometreler 24 dereceyi gösterecek.

İzmir’de ise sıcaklıkların 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Diğer illerde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

Kayseri: Az bulutlu ve açık, en düşük 8, en yüksek 23 derece,

Antalya: Az bulutlu ve açık, en düşük 15, en yüksek 26 derece,

Erzurum: Az bulutlu, en düşük 2, en yüksek 16 derece,

Trabzon: Az bulutlu, en düşük 11, en yüksek 17 derece,

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek hava sıcaklığı 24 derece


31 Mart haberleri İstanbul haberleri İzmir haberleri meteoroloji haberleri yerel seçimler haberleri yerel seçim haberleri Ankara haberleri

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 30 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 30 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 29 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 29 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 28 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 28 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’

Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Yıldız: 43 mahalleye Esenbucks açılacak

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Yıldız: 43 mahalleye Esenbucks açılacak
Akşener, yine Mansur Yavaş’a yüklendi: 'Ev kölesi' iması

Akşener, yine Mansur Yavaş’a yüklendi: 'Ev kölesi' iması
TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan TL ve enflasyon analizi: Yerel seçimler ‘Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan TL ve enflasyon analizi: Yerel seçimler ‘Dolar/TL’yi nasıl etkiler?
Uyuz hastalığı ilk bu belirtiyi veriyor! Özellikle o aylara dikkat…

Uyuz hastalığı ilk bu belirtiyi veriyor! Özellikle o aylara dikkat…
Erbakan ‘şartlarını’ açıkladı: ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’

Erbakan ‘şartlarını’ açıkladı: ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’
Muğla’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Muğla’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü