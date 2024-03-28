Meteoroloji açıkladı: 28 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde etkili olan soğuk ve dondurucu hava yerini sıcak havaya bırakıyor. Sıcaklıkların, 6 derece birden yükseleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Aydın'ın güneyi, Muğla, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Tokat Sivas, Yozgat, Elazığ, Adıyaman, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
Rüzgar'ın yurdun batı kıyılarında öğle saatlerinden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, ülkemizin n batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI
Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Yurdun batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için çağrı yapıldı.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrı yapıldı.
Bölge bölge hava durumu
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin ile Edirne'nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile Aydın'ın güney ilçeleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR 15°C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA 13°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 11°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 15°C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY 11°C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MERSİN 13°C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Yozgat, Nevşehir, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 4°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 4°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 10°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu akşam ilk saatler Tokat çevreleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 5°C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TOKAT 5°C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu Elazığ çevrelerinin gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS -5°C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA 4°C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN 0°C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde sağanak yağışlı
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