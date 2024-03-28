Meteoroloji açıkladı: 28 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:33

Güncelleme: 28.03.2024 - 09:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Aydın'ın güneyi, Muğla, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Tokat Sivas, Yozgat, Elazığ, Adıyaman, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

Rüzgar'ın yurdun batı kıyılarında öğle saatlerinden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, ülkemizin n batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI

Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Yurdun batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için çağrı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrı yapıldı.

Bölge bölge hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin ile Edirne'nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile Aydın'ın güney ilçeleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR 15°C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA 13°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 15°C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY 11°C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MERSİN 13°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Yozgat, Nevşehir, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 10°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu akşam ilk saatler Tokat çevreleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TOKAT 5°C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu Elazığ çevrelerinin gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 7°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS -5°C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA 4°C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN 0°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde sağanak yağışlı