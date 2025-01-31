31 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:38

Güncelleme: 31.01.2025 - 09:38

İZMİR ilinde 31 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 08:30:00.574-2025-01-31 09:00:00.649 saatleri arasında Çapak; 2544. Sk., 2546. Sk., 2548. sokak, 2550. Sk., 2552. Sk., 2554. Sk., 2560, 2562. Sk., 2564. Sk., 2502, 2517, 2503 sok, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, 2510/1, 2517/2, 2548, 2552/1 Sk., 2501. Sk., 2503. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2507. Sk., 2508. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2512. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2515. Sk., 2516. Sk., 2517. Sk., 2518. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2521. Sk., 2522. Sk., 2543. Sk., 2524. Sk., 2525. Sk., 2526. Sk., 2527. Sk., 2528. Sk., 2529. Sk., 2530. Sk., 2531. Sk., 2532. Sk., 2533. Sk., 2534. Sk., 2535. Sk., 2536. Sk., 2537. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2542. Sk., , İsimsiz39, İsimsiz40, 2556 Sk., İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 08:30:00.574-2025-01-31 09:00:00.649 saatleri arasında Yedi Eylül; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 08:30:00.574-2025-01-31 09:00:00.649 saatleri arasında Ortaköy; Çiçek Sk., Philsa Cd., Paşa Sk., Camiisokagi, Aslanlar, ÇİÇEK SK., İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 08:30:00.574-2025-01-31 09:00:00.649 saatleri arasında Karakuyu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:29.694-2025-01-31 17:00:36.775 saatleri arasında Çapak; 2516. Sk., , İsimsiz39, İsimsiz40, 2556 Sk., İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, 2510/1, 2517/2, 2548, 2552/1 Sk., 2501. Sk., 2503. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2507. Sk., 2508. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2512. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2515. Sk., 2517. Sk., 2518. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2521. Sk., 2522. Sk., 2524. Sk., 2525. Sk., 2526. Sk., 2527. Sk., 2528. Sk., 2529. Sk., 2530. Sk., 2531. Sk., 2532. Sk., 2533. Sk., 2534. Sk., 2535. Sk., 2536. Sk., 2537. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2542. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2548. sokak, 2550. Sk., 2552. Sk., 2554. Sk., 2560, 2562. Sk., 2564. Sk., 2503 sok, 2517, 2502 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:29.694-2025-01-31 17:00:36.775 saatleri arasında Ortaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 17:00:00.629-2025-01-31 17:30:00.963 saatleri arasında Çapak; , İsimsiz39, İsimsiz40, 2556 Sk., İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, 2510/1, 2517/2, 2548, 2552/1 Sk., 2501. Sk., 2503. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2507. Sk., 2508. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2512. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2515. Sk., 2516. Sk., 2517. Sk., 2518. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2521. Sk., 2522. Sk., 2524. Sk., 2525. Sk., 2526. Sk., 2527. Sk., 2528. Sk., 2529. Sk., 2530. Sk., 2531. Sk., 2532. Sk., 2533. Sk., 2534. Sk., 2535. Sk., 2536. Sk., 2537. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2542. Sk., 2543. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2548. sokak, 2550. Sk., 2552. Sk., 2554. Sk., 2560, 2562. Sk., 2564. Sk., 2503 sok, 2517, 2502 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 17:00:00.629-2025-01-31 17:30:00.963 saatleri arasında Karakuyu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 17:00:00.629-2025-01-31 17:30:00.963 saatleri arasında Ortaköy; , İsimsiz1, ÇİÇEK SK., Aslanlar, Camiisokagi, Paşa Sk., Philsa Cd., Çiçek Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 17:00:00.629-2025-01-31 17:30:00.963 saatleri arasında Yedi Eylül; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 09:00:00.211-2025-01-31 15:00:00.705 saatleri arasında Kalabak; 3260. Sk., 3258 Sk., 3257. Sk., 3300/2, 3326, 3252, 3300/3, 3360, 3319, 3259, 3311, 3300, 3249, 3334, 3320, 3264/3, 3332, 3263, 3306, 3342, İsimsiz53, 3266. Sk., İsimsiz52, İsimsiz12, İsimsiz11, 3258, 3346/1, 3267, 3268. Sk., 3270. Sk., 3300/1. Sk., 3300/6, 3310. Sk., 3346, , 3348, 3351, 3328, 3344, 3330, 3016, 3340, İzmir-Çeşme Otoyolu, MUAMMER AKSOY, KOCADAĞ, 3352, 3350. Sk., 3265. Sk., 3264/2. Sk., 3264/1, 3264/1 Sk., 3264, 3262. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 09:00:00.394-2025-01-31 17:00:00.843 saatleri arasında Işıklar; İsimsiz13, , İsimsiz17, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz14, TİRE YOLU, Rahmanlar küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:00.394-2025-01-31 17:00:00.843 saatleri arasında Yeniçiftlik; , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:00.392-2025-01-31 16:00:00.038 saatleri arasında Küçükburun; Küçükburun Köyü, KÜÇÜKBURUN YAYLA, , Küçükburun Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:00.392-2025-01-31 16:00:00.038 saatleri arasında Dibekçi; dibekçi ara yol patıka, Dibekçi Yolu, Dibekçi Köyü İç Yolu, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, , İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 10:00:00.392-2025-01-31 16:00:00.038 saatleri arasında Çeriközü; pınarbasşı sk, Çeriközü köyü iç yolu, GÜLTEPE, Çeriközü Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 09:00:00.394-2025-01-31 17:00:00.843 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:00.394-2025-01-31 17:00:00.843 saatleri arasında Çırpı Cami; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:00.394-2025-01-31 17:00:00.843 saatleri arasında Hasköy; , İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:00.394-2025-01-31 17:00:00.843 saatleri arasında Yakapınar; , İsimsiz9, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:00.394-2025-01-31 17:00:00.843 saatleri arasında Yeşilova; , İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz4, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 09:00:09.388-2025-01-31 11:00:15.636 saatleri arasında Altınkum; İsimsiz142, İmbat 88 Konut Sitesi, Beş Evler Sitesi, İsimsiz195, İsimsiz173, , İsimsiz120, İsimsiz128, İsimsiz136, İsimsiz138, İsimsiz139 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:09.388-2025-01-31 11:00:15.636 saatleri arasında Ovacık; Kabaçelik Mevkii, BALLIBAĞ MEVKİİ, Özpamir Sitesi, Özberil Sitesi, Çağdaşkent Sitesi, Yuvamkentsitesi, Sutur Sitesi, Sertur Sitesi, Sağlıkçılar Sitesi, Pembe Evler Sitesi, Ovakent, Ovacık Sağlık Sitesi, Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Market Bostancı Sitesi, Cumhurıyet Sıtesı, KABAÇELİK, İsimsiz212, İsimsiz211, İsimsiz208, İsimsiz174, İsimsiz166, İsimsiz155, 7400 Sk., İsimsiz138, İsimsiz136, İsimsiz134, İsimsiz132, İsimsiz80, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz117, İsimsiz112, İsimsiz111, 7400. Sk., İsimsiz105, KIZKAPANI, İsimsiz66, İsimsiz88, İsimsiz34, İsimsiz60, İsimsiz29, İsimsiz28, Kızkapan, İsimsiz23, 7400, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:09.388-2025-01-31 11:00:15.636 saatleri arasında Musalla; Soğanlık Küme Evleri, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz68, İsimsiz61, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz45, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, Kızkapan, İsimsiz16, 7172 sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:09.388-2025-01-31 11:00:15.636 saatleri arasında Çakabey; 2010/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:09.388-2025-01-31 11:00:15.636 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:34.967-2025-01-31 14:00:52.786 saatleri arasında Çiftlik; 38. Sk., 39. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 1107. Sk., İsimsiz11, İsimsiz10, , 144. Sk., 143. Sk., 1144. Sk., 145. Sk., 1143. Sk., 1112/2, 146. Sk., 29. Sk., 30. Sk., 31 Sk. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 35. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:34.967-2025-01-31 14:00:52.786 saatleri arasında Musalla; 1136. Sk., 1138. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:37.213-2025-01-31 14:00:44.762 saatleri arasında Musalla; 1136. Sk., 1139, 1141. Sk., 1137. Sk., 1135. Sk., 1134. Sk., 1133. Sk., 1132. Sk., 1131 Sk., 1130. Sk., 1129. Sk., 1128. Sk., 1127. Sk., 1126. Sk., 1125. Sk., 1124. Sk., 1122. Sk., 1121. Sk., 1118. Sk., 1117. Sk., 1115/1. Sk., 1115. Sk., 1114/1. Sk., 1114. Sk., 1112. Sk., 1111. Sk., 1108. Sk., 1107. Sk., 1114/2, İsimsiz251, İsimsiz250, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:37.213-2025-01-31 14:00:44.762 saatleri arasında Çiftlik; Dag, 1143. Sk., 1112/2, 1107. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 09:00:13.936-2025-01-31 13:00:20.701 saatleri arasında Yelki; Adnan Menderes Cd., 2468 sk., 2198, 2464, 2713, Namık Elal Cd., 2732. Sk., 2730. Sk., 2567. Sk., 2561. Sk., 2559. Sk., 2544. Sk., 2540. Sk., 2478. Sk., 2435. Sk., 2423. Sk., 2415. Sk., 2411. Sk., 2407. Sk., 2380. Sk., 2204. Sk., 2196. Sk., 2153. Sk., 2143. Sk., 2137. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:13.936-2025-01-31 13:00:20.701 saatleri arasında Payamlı; Küçükkaya, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:13.936-2025-01-31 13:00:20.701 saatleri arasında Mustafa Kemal Paşa; 2131/1, Mareşal Fevzi Çakmak, 2730. Sk., 2353. Sk., 2349. Sk., 2206. Sk., 2170. Sk., 2168. Sk., 2162. Sk., 2160. Sk., 2158. Sk., 2156. Sk., 2148. Sk., 2146. Sk., 2145. Sk., 2144. Sk., 2142. Sk., 2140. Sk., 2137. Sk., 2133. Sk., 2131. Sk., 2129/1. Sk., 2129. Sk., 2128. Sk., 2121. Sk., 2117. Sk., 2115. Sk., 2106. Sk., 2103. Sk., 2101. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:13.936-2025-01-31 13:00:20.701 saatleri arasında Kahramandere; İzmir-Seferihisar Yolu, Mithat Ünal elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:13.936-2025-01-31 13:00:20.701 saatleri arasında Küçükkaya; küçükkaya sk., İsimsiz15, DAMLACA, Çamlı, Vatan, UMUT, SEVGİ, Mersinli, Eşme, Eski Küçükkaya Sk., Eski Küçükkaya, Anadolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:00:13.936-2025-01-31 13:00:20.701 saatleri arasında Çamlı; SAĞLIK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, KAPTAN, ŞAHİN, Şahin Sk., İzmir-Seferihisar Yolu, Çicek Sk., Çamlıca Cd., Çamlıca, ÇAM, Zeytin, YENİ, Yasemin Sk., Yasemin, Yaren, Ulus, Sevgi Sk., Saray Sk., Saray, Okyanus, Kültür Sk., Barış, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 09:30:00.668-2025-01-31 16:00:00.913 saatleri arasında Taşlıyatak; İsimsiz35, , İsimsiz31, İsimsiz46, DERVİŞLER, İsimsiz56, DERVİŞLER, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz36, İsimsiz37, DERVİŞLER, DERVİŞLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 09:30:00.668-2025-01-31 16:00:00.913 saatleri arasında Tumbullar; İsimsiz58, İsimsiz57 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 09:30:00.916-2025-01-31 16:00:00.248 saatleri arasında Cumhuriyet; Zambak Sk., Sebze Pazarı Sk., Nergiz Sk., Menekşe Sk., Maden Sk., 75.YIL, , LALE, KAVAKYOLU, İsimsiz116, ZEYTİNLİK1, BAŞ, ŞEHİT RAŞİT BAŞOĞLU, ÖZLEM, ÇINGIRAK, ÇAYAĞZI, Karaosmanoğlu Sk., Kadı Sk., Kader Sk., Gündüz Sk., GÜL, Arif Sk., ADNAN MENDERES elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 10:00:00.641-2025-01-31 15:00:00.364 saatleri arasında Donanmacı; , 1671. Sk., 1729. Sk., 1730. Sk., 1732. Sk., 1733. Sk., 1734. Sk., 1737. Sk., 1735. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 11:00:00.663-2025-01-31 17:00:00.447 saatleri arasında Hisarköy; Hisarköy Köyü İç Yolu, Hisarköy İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 12:00:22.313-2025-01-31 13:00:27.842 saatleri arasında Egemenlik; 6106. Sk., 6106/51. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 14:00:42.313-2025-01-31 17:00:51.113 saatleri arasında Kemalpaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 14:30:00.696-2025-01-31 16:00:00.018 saatleri arasında Karaçam; Karaçam, Fide Sk., Fesleğen Sk., Doğan Sk., Doğan, İsimsiz25, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz8, İsimsiz7, , İstanbul Otoyolu Cd., İstanbul Cd., Çiftlik Sk., Çağlayan Sk., Palmiye Sk., Palmiye, Kültür Sk., Karaçam Yolu, Karaçam Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 14:30:00.696-2025-01-31 16:00:00.018 saatleri arasında Çiçekli; Çiçekli Cd., Çitlenbik, Çamlık Cd., Çamlık, Yasemin Sk., Pınarlı, Manolya Sk., Kardelen Sk., Fulya Sk., Fulya, Açelya, Akasya, 8500, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 14:30:00.696-2025-01-31 16:00:00.018 saatleri arasında Çamiçi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 14:30:00.696-2025-01-31 16:00:00.018 saatleri arasında Beşyol; Çelik Sk., Çelik, Yamaç Sk., Yamaç, Sarnıç Cd., Burçak Sk., Beşyol Cd., Beşyol, Badem, Sardunya, 8001, YAMAÇ, , İsimsiz13, İsimsiz25, İsimsiz30, BEŞYOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 14:30:00.696-2025-01-31 16:00:00.018 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 14:30:00.696-2025-01-31 16:00:00.018 saatleri arasında Yakaköy; poligon sokak, İsimsiz169, Özbek Sk., Özbek Cd., Özbek, Çamlık Cd., Yaka Cd., Yaka, Poligon Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 14:30:00.696-2025-01-31 16:00:00.018 saatleri arasında Sarnıçköy; Sarnıç Cd., Kordelya, Filiz, Akyar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 14:30:00.696-2025-01-31 16:00:00.018 saatleri arasında Kurudere; Kurudere Cd., Kartal, Doğa, Doğa Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-31 2025-01-31 14:30:00.696-2025-01-31 16:00:00.018 saatleri arasında Kayadibi; Zakkum Sk., Kayadibi Cd., Gündoğdu Sk., Funda Sk., 9751, 9754, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-31 2025-01-31 14:30:00.696-2025-01-31 16:00:00.018 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; 35. Sk., İsimsiz32, elektrik kesintisi yaşanacaktır.