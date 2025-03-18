31 yaşındaki imam, camide intihar etti

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir imam, görev yaptığı camide intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31 yaşındaki imam, camide intihar etti
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İHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 00:27

Olay, Boyabat ilçesi Çeşnigir köyünde meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, köydeki camide imamlık yapan Ö.K. (31), ‘aile içinde yaşadığı problemler’ nedeniyle görev yaptığı camide intihar etti. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ö.K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Ö.K.'nin cansız bedeni, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durağan ilçesine bağlı Kaplangı köyü nüfusuna kayıtlı olan imamın yaklaşık üç ay önce Çeşnigir köyüne atandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Sinop #intihar #İmam

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