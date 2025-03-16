Bursa'da intihar girişimi: Genç kadını jandarma engelledi
Bursa’da 27 yaşındaki A.U, akşam saatlerinde İznik Gölü’ne atladı. Jandarma ekiplerinin anında müdahalesiyle genç kadın kurtarıldı.
Bursa’nın İznik ilçesinde 27 yaşındaki A.U. İznik gölü liman mevkiinde suya atladı.
JANDARMA MÜDAHALE ETTİ
İznik İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri duruma anında müdahale ederek, baygın haldeki genç kadın sudan çıkardı.
Genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başladı.
Etiketler: #intihar #İntihar girişimi
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