31 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Mardin'de yakalandı

Mardin’de 7 ayrı suç 14 ayrı dosyadan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

31 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Mardin'de yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:49

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık, basit yaralama, mala zarar verme suçları olmak üzere 7 ayrı suç 14 ayrı dosyadan aranan şahıs gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın üzerinden 0,75 gram metanfetamin ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #mardin #Hapis Cezası #hapis

İlgili Haberler

Mardin'de ev yangını: 7’si çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı!

Mardin'de ev yangını: 7’si çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı!
Mardin'de ev yangını paniği! Komşular yardıma koştu: 3 kişi tahliye edildi

Mardin'de ev yangını paniği! Komşular yardıma koştu: 3 kişi tahliye edildi
Mardin'de binada yangını paniği: 4 kişi dumandan etkilendi

Mardin'de binada yangını paniği: 4 kişi dumandan etkilendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler