31 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Mardin'de yakalandı
Mardin’de 7 ayrı suç 14 ayrı dosyadan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık, basit yaralama, mala zarar verme suçları olmak üzere 7 ayrı suç 14 ayrı dosyadan aranan şahıs gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın üzerinden 0,75 gram metanfetamin ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #mardin #Hapis Cezası #hapis
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye 'kurultay' incelemesi!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Üç çocuktan ikisi öldü biri ağır yaralı
- Akif Hamzaçebi'den ilk açıklama
- CHP’den ilk tepki!
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- Kararını verdi: İfadeye gidecek mi?
- İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi