Mardin'de ev yangını paniği! Komşular yardıma koştu: 3 kişi tahliye edildi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde ev yangınında mahsur kalan 3 kişi, komşularının yardımıyla tahliye edildi.
Alınan bilgilere göre, Kışla Mahallesi Önder Caddesi’nde bir binada elektrikli sobadan kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Evde mahsur kalan 3 kişi, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Vatandaşların durumu iyi olduğu öğrenilirken evde maddi hasar oluştu.
Etiketler: #mardin
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