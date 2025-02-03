Mardin'de ev yangını paniği! Komşular yardıma koştu: 3 kişi tahliye edildi

Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:41

Güncelleme: 03.02.2025 - 15:44

Alınan bilgilere göre, Kışla Mahallesi Önder Caddesi’nde bir binada elektrikli sobadan kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Evde mahsur kalan 3 kişi, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Vatandaşların durumu iyi olduğu öğrenilirken evde maddi hasar oluştu.