Mardin'de ev yangını paniği! Komşular yardıma koştu: 3 kişi tahliye edildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ev yangınında mahsur kalan 3 kişi, komşularının yardımıyla tahliye edildi.

Mardin'de ev yangını paniği! Komşular yardıma koştu: 3 kişi tahliye edildi
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:41

Alınan bilgilere göre, Kışla Mahallesi Önder Caddesi’nde bir binada elektrikli sobadan kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Evde mahsur kalan 3 kişi, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Vatandaşların durumu iyi olduğu öğrenilirken evde maddi hasar oluştu.


Etiketler: #mardin

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