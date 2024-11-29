317 ilaç, bin 102 uyuşturucu hap... Iğdır'da 'kaçak botoks ilacı' operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
Iğdır'da düzenlenen gümrük kaçağı botoks ilacı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla botoks ilacı ve uyuşturucu malzeme soktukları iddiasıyla 4 şüpheliyi takibe aldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 317 botoks ilacı ile bin 102 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #botoks
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- Özgür Özel'e jet soruşturma!
- Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- 'Akın Gürlek, seni uyarıyorum...'
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- 22 milyon üyeli IPTV ağı çökertildi!
- S Sport'tan yayınları durdurma kararı!
- Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu