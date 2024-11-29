317 ilaç, bin 102 uyuşturucu hap... Iğdır'da 'kaçak botoks ilacı' operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen gümrük kaçağı botoks ilacı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

317 ilaç, bin 102 uyuşturucu hap... Iğdır'da 'kaçak botoks ilacı' operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:46

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla botoks ilacı ve uyuşturucu malzeme soktukları iddiasıyla 4 şüpheliyi takibe aldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 317 botoks ilacı ile bin 102 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #botoks

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