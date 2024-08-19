32 yıl aranması olan zanlı, gece kulübünde yakalandı

Bursa’da ’hırsızlık’ ve ’dolandırıcılık’ suçundan 32 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, gece kulübünde eğlenirken Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Sahte kimlik kullanan ancak parmak izinden kimliği tespit edilen şahsın 39 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:32
32 yıl aranması olan zanlı, gece kulübünde yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri ve fuhuş suçuyla alakalı şahısları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak gece klüpleri ve mekanlara şok baskın yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir şüpheliyi sorguladı. Başkasına ait kimlik verdiğini tespit eden ekipler, şahsı parmak izi tespitine götürdü.

Şahsın isminin M.Y. olduğu ve ’hırsızlık’ ve ’dolandırıcılık’ suçlarından hakkında 32 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen M.Y. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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