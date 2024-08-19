32 yıl aranması olan zanlı, gece kulübünde yakalandı

Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:32

Güncelleme: 19.08.2024 - 09:33

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri ve fuhuş suçuyla alakalı şahısları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak gece klüpleri ve mekanlara şok baskın yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir şüpheliyi sorguladı. Başkasına ait kimlik verdiğini tespit eden ekipler, şahsı parmak izi tespitine götürdü.

Şahsın isminin M.Y. olduğu ve ’hırsızlık’ ve ’dolandırıcılık’ suçlarından hakkında 32 yıl 11 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen M.Y. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.