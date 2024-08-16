Bursa’da balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, Ertuğrulgazi mahallesi Kırçiçeği sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. 5 yaşındaki Mahmu M., balkona oynamaya çıktı.
Korumalıklara tırmanan çocuk dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten kafa üstü yere düştü. Baba Ali M.,kanlar içinde kalan çocuğunun yardımına koştu. Oğlunu kucağına alan baba, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralı çocuk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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