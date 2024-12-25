32 yıl hapisle aranıyordu: Bursa'da 'bonzai' ile yakalandı

Yayınlanma: 25.12.2024 - 13:09

Güncelleme: 25.12.2024 - 13:10

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde şüpheli bir şahsı takibe aldı.

Yapılan çalışmada, şüpheli Metin U.’nun (33) ’birden fazla kişi tarafından silahla yağma’ suçundan arandığı tespit edildi. Yapılan üst aramasında, şahsın üzerinde 2 paket halinde toplam 4,8 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

İki ayrı paket halinde bulunan uyuşturucular, beyaz peçeteye ve beyaz kağıda sarılmış şekilde bulundu. Metin U. gözaltına alınarak adli işlemler için emniyete götürüldü.