Bursa'da ağabey dehşeti... Kardeşine kurşun yağdırdı

Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:02

Güncelleme: 24.12.2024 - 12:02

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak'ta saat 08.30 sıralarında bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ağabey Bülent G., sokakta yürürken aralarında husumet bulunan kardeşi Erdami G. (52) ile karşı karşıya geldi. Ağabey ve kardeş arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

TESLİM OLDU

Kardeşine sopayla vurmaya başlayan Bülent G., öfkesini alamayıp belinden çıkardığı tabanca ile Erdami G.'nin ayaklarına sıktı. Sağ bacağına mermi isabet eden Erdami G., kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Bülent G. ise, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.