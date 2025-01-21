33 gündür kayıptı... Sulama kanalında cesedi bulundu!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:09

Güncelleme: 21.01.2025 - 16:10

Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'ta Maksutuşağı Mahallesi’nde temizlik çalışması yaptıkları sulama kanalında erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde cesedin, Halkçayırı Mahallesi’ndeki evinden ayrıldığı 19 Aralık 2024 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Duran Manış’a (81) ait olduğu tespit edildi. Teşhis için çağrılan yakınları, Duran Manış’ın cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşı döktü.

Duran Manış’ın evinden yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Duran Manış’ın ölüm nedeninin otopsiyle ortaya çıkacağı belirtildi.