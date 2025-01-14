Belediye ekiplerinin gölde cansız bedenini bulduğu kadının kimliği belli oldu

Adıyaman'da gölde cansız bedenine ulaşılan kadının kimliği belli oldu.

Belediye ekiplerinin gölde cansız bedenini bulduğu kadının kimliği belli oldu
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:40

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Gölbaşı Gölü kenarında çalışma yapan belediye ekipleri, suda bir kadının hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Polisin yaptığı çalışmayla kadının cansız bedeni sudan çıkarıldı. Üzerinden 19 yaşındaki Zeynep I. adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Etiketler: #Adıyam #GÖL #cansız beden

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