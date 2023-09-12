33 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 33 kaçak göçmen kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:24
33 kaçak göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 kaçak göçmen kurtarıldı. 

Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


Player Alanı
Didim kaçak göçmen kurtarma

İlgili Haberler

Didim'de 102 kaçak göçmen yakalandı!

Didim'de 102 kaçak göçmen yakalandı!
Van'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon!

Van'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon!
Sınır kapısında operasyon: 25 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Sınır kapısında operasyon: 25 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi

En Çok Okunan Haberler