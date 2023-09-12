33 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 33 kaçak göçmen kurtarıldı.
Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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