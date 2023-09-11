Didim'de 102 kaçak göçmen yakalandı!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 14:31

Güncelleme: 11.09.2023 - 14:31

Aydın Didim’de yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye kalkışan ve Yunan sahil güvenliğince geriye itilen 52 kaçak göçmen Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hisar Mahallesi Sırtlan koyundan lastik botla kaçmaya kalkışan 50 kaçak göçmen ise Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karada yakalandı.

3 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kaçak göçmenlerin kaçmasında yardımcı olan 3 organizatör ise Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Toplam 102 kaçak göçmenin ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenilirken organizatörlerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.