34 barodan Mehmet Pehlivan'ın tahliyesi için dilekçe

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutukluluk incelemesini yaptı.

Mahkeme, Pehlivan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

34 BARO TAHLİYE TALEPLİ DİLEKÇE GÖNDERDİ

Pehlivan hakkında verilen tutukluluk halinin devamı kararına karşı Aydın, Mersin, Bursa, Batman, Ardahan, Ağrı, Sinop, Burdur, Adıyaman, Tekirdağ, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Sakarya, Muğla, Ankara, Kırklareli, Trabzon, Bilecik, Muş, Mardin, Kocaeli, Isparta, Uşak, Manisa, Giresun, Zonguldak, Tunceli, Balıkesir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Hatay ve Samsun Baroları tahliye talepli dilekçe gönderdi.

34 baronun başvuru dilekçesinde, verilen tutuklama kararının savunma hakkına, avukatlık mesleğine ve yargının kurucu unsurlarından biri olan bağımsız savunmaya yönelik ağır ve kabul edilemez bir müdahale niteliğinde olduğu kaydedildi.

Bu durumun, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin evrensel standartlarla da çeliştiği ifade edilen dilekçede, Pehlivan’ın yalnızca avukatlık mesleğinin icrası kapsamında yürüttüğü faaliyetler gerekçe gösterilerek tutuklanmasına değinilerek tutukluluğunun kaldırılması ve tahliyesi talep edildi.