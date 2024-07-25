34 suç kaydı olduğu ortaya çıktı: Oto faresi 150 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:49

Güncelleme: 25.07.2024 - 11:27

Bursa’nın Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde farklı otomobil ve motosikletleri çalan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çok sayıda kamerayı mercek altına alan ekipler, şüphelinin 24 yaşındaki C.Y. olduğunu tespit etti. 34 adet suç kaydı olan C.Y., Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon ile kıskıvrak yakalandı. C.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİNİN RAHAT TAVIRLARI KAMERADA

Öte yandan, şüpheli C.Y.’nin güvenlik kamerasına yansıyan rahat tavırları ‘Yok artık’ dedirtti. Rahat hareketler ile otomobil ve motosiklet çalan hırsız, 150 adet kamera izlenerek yakalandı.